Después de muchas idas y vueltas, de inundaciones con líquidos cloacales y de reclamos de vecinos, desde la Municipalidad de Caucete informaron que avanza a pasos agigantados la obra de cloacas en el departamento. La intendente Romina Rosas, dijo que la obra está en un 65%, que en junio comenzarán a trabajar en la zona de la Diagonal Sarmiento y que ya hay domicilios particulares conectados a la red. "Tenemos varios frentes de obra abiertos y se está avanzando a buen ritmo. Calculamos que a mediados del año que viene la obra completa debería estar lista", dijo la funcionaria.

La obra de cloacas de Caucete es emblemática. Es que, la red que actualmente funciona en el departamento tiene casi 30 años y era necesaria su restauración. Era habitual que los efluentes cloacales salieran a la superficie y contaminaran. Incluso, por momentos se dijo que el agua potable estaba contaminada con líquidos cloacales, cosa que no se pudo comprobar. "Sin embargo, había vecinos que tenían serios problemas, porque el líquido les inundaba el interior de sus casas. Lo bueno es que esto ya no pasa a pesar de que la obra aún no está lista", dijo Rosas y comentó que ya hay zonas que ya están conectadas a la red, por ejemplo en el barrio Felipe Cobas, que era uno de los que tenía más inconvenientes. Como si fuera poco, el problema de inundación con líquido cloacal no era todo. La obra de cloacas estuvo frenada por casi un año, hasta que fue asignada a otra empresa, que es la que trabaja actualmente.

"Tenemos 7 frentes de obra. Y a medida que avanzamos con cloacas también trabajamos con conexiones de agua para una vez que esté todo listo podamos pavimentar. Entendemos que son obras molestas, sobre todo por el tránsito, pero tendrá sus frutos este esfuerzo. Lo bueno de la empresa nueva es que empieza una zona, la termina, cierra y recién ahí abren en otro lugar", dijo la intendente. Mientras que desde OSSE explicaron que en los 7 frentes están haciendo trabajos de red colectora, bocas de registro y conexiones domiciliarias entre otras cosas.

"Ahora nos resta la zona más compleja que es la Diagonal Sarmiento. Por pedido de los dueños de locales, la idea es iniciarla en invierno que es cuando hay menos actividad comercial. También nos falta la obra en el barrio Industrial, que es complicado, porque hay bocas de registro que quedaron dentro de algunas viviendas", agregó y comentó que la nueva empresa tomó la obra cuando estaba en un 20% y que logró un rápido avance, en menos de un año.