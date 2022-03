Les piden agua a los vecinos que tienen pozos, llenan botellas en la casa de familiares para poder tener agua para sus hijos y hasta se bañan todos los días en el club en el que hacen deporte porque saben que al llegar a casa no podrán hacerlo. Éstas y otras estrategias son las que llevan a cabo vecinos de La Legua, en Santa Lucía, porque hace más de 3 meses no tienen el servicio de agua potable. En la mañana de ayer hicieron un reclamo y cortaron la Ruta 20 para que su pedido se haga público y dicen que les prometieron una solución para la semana que viene. Hay cerca de 90 familias afectadas.

Bidones. Varios vecinos compraron bidones grandes para poder acopiar agua para riego, el baño y para poder higienizarse, entre otras cosas.

Los vecinos viven en varios loteos que están ubicados al sur de Ruta 20, frente al camping de Don Bosco. El servicio de agua potable lo brinda la Unión Vecinal Este, pero desde diciembre el servicio se vio reducido por varios problemas. Los afectados dicen que la vecinal habilitó nuevas conexiones de nuevos socios, lo que hizo que el sistema quedara obsoleto. Sumado a eso, esta vecinal se quedó acéfala, razón por la cual los afectados no tienen a quién reclamarle por la falta de agua. "Decidimos cortar la ruta porque no tenemos a quién más pedirle ayuda. No podemos seguir viviendo sin agua. Estamos gastando muchísima plata en comprar agua y camiones para que nos llenen los tanques. Yo voy a una pileta a hacer gimnasia y me baño en los vestuarios todos los días, porque acá no tengo con qué. Mi marido se baña con un balde que tenemos en el patio", dijo Claudia Alvarado, una de las vecinas que encabezaron el reclamo. Por su parte, María Bustos, otra vecina, dijo: "Gastamos 16 mil pesos en una bomba, compramos bidones de agua potable todos los días y pagamos 500 pesos para que nos llenen el tanque de agua cada 24 horas, sólo para lavar los patos, la ropa y usar en el baño. No podemos gastar más dinero, ni vivir así. Sólo estamos pidiendo agua". Mientras que otros vecinos contaron que en ocasiones, el camión de los Bomberos municipales de Santa Lucía les llenan los tanques o bidones de 50 litros para que puedan tener agua por unos días.

Ante el corte de la Ruta 20 los vecinos comentaron que intervinieron la Municipalidad de Santa Lucía, OSSE y Personería Jurídica, pues el lunes esta última institución dispondrá de un interventor para que la vecinal pueda hacer una obra de empalme y gracias a ella, pueda mejorar las cañerías para brindar el servicio a todos los vecinos. "Nos dijeron que el municipio pondrá los materiales para esas cañerías, OSSE hará el trabajo y el interventor será el responsable. Esperamos que de una vez por todas esto se solucione", agregó Ernesto Giorgio, otro de los vecinos que están afectados.