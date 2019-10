Natalia Vargas, de Radio Cosmos, realizó al aire una serie de comentarios discriminatorios contra las tres candidatas a Embajadoras de Jáchal. La locutora manifestó sin problemas que "se trataba de tres negritas", además de insultarlas en su condición de mujer.

La mujer leyó la noticia de la presentación de Mayra Vega, Carla Ibazeta y Laura Carrizo y renglón seguido las trató de "tres negritas que no das 5 centavos".

“Con estos bagres que va a haber pasarela”, agregó a la hora de comentar las normas en la elección que incluye la no realización de un desfile.

La locutora no disminuyó las ofensas sino que fue más allá cuando imitó lo que sería, según ella la presentación de las jóvenes ante el jurado. “Hola, yo soy la Yeni, mira como me abro de piernas”. "Se van a derretir estas negras y no porque sean bombones sino por la grasa que les cae de la cara”, agregó.

Tras la viralización del audio, la locutora expresó en sus redes sociales un descargo que no se parece en nada a un pedido de disculpas. "Soy mala buuuu...si me van a quemar porfa que sea en la Plaza 25 de Mayo", escribió.