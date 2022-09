El entusiasmo de los chicos pudo más que el sacrificio que hicieron. Tanto esfuerzo tuvo su gran recompensa y reconocimiento. Se trata de los alumnos de 6to año, orientación Ciencias Naturales, de la Escuela de Nivel Secundario Los Berros que, pese a sus limitaciones, lograron crear una crema hidratante para rostro a base de jarilla. Esta producción les valió el pase a las instancias provinciales de la Feria de Ciencias.

Todo surgió en abril pasado, cuando les llegó la propuesta de participar de la instancia departamental de la Feria de Ciencia, evento en el que no habían participado hasta entonces. Tras averiguar que para participar debería presentar un proyecto de elaboración propio basado en algo cotidiano, se les ocurrió hacer algo con la jarilla. "'Acá en Los Berros la jarilla es muy usada como remedio y no sólo para hacer asado', me dijeron los chicos cuando propusieron trabajar con esta planta. Y el primer paso fue averiguar todo sobre sus características y propiedades medicinales, y esa fue la primera limitación que superaron", dijo Jazmín Stabile, profesora de Química y directora del proyecto.

Para esta investigación, los chicos tuvieron que quedarse en la escuela después del horario de clases para poder buscar información en internet, usando las computadoras de la institución, ya que la mayoría no cuenta con ninguna de estas herramientas. "Fue muy lindo ver el entusiasmo de los chicos y ver cómo aprendieron a buscar en páginas serias y en los libros disponibles en la biblioteca. No les importaba quedarse hasta las 18, mateando e investigando, a pesar de que entran a clase a las 7,50 de la mañana", dijo la profesora.

De prestado. Los alumnos que crearon la crema de jarilla tuvieron que usar el laboratorio de Exactas porque Educación nunca equipó el laboratorio que tiene la escuela a la que asisten.

Como la docente sabía cómo preparar una crema base, los chicos debían determinar cómo incorporar la jarilla a este preparado. Descubrieron que la forma más efectiva era en aceite, producto que se obtenía de la planta a través de un proceso de destilación. De esta manera, los estudiantes averiguaron cómo hacer este proceso paso a paso y qué elementos de laboratorio eran necesarios. Con toda esta información armaron el proyecto y lo presentaron para participar de la Feria de Ciencia. Se desilusionaron cuando se enteraron que debían presentar además el producto elaborado. "Esta noticia les cayó como un baldazo de agua fría y se desanimaron un poco. Es que la escuela no tiene un laboratorio, pese a tener la sala, porque nunca fue equipado ni funcionó", dijo Stabile.

Entonces Analía Capuzzello, directora de esta escuela, se encargó de contactar a las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas para solicitar el préstamo de su laboratorio. La respuesta fue positiva, aunque con el tiempo en contra. Los chicos sólo tenían una mañana para usar estas instalaciones. "Dejaron todo listo el día anterior, adelantando algunos trabajos que podían hacer sin usar elementos del laboratorio. Como son 27 alumnos los de este curso, la mitad ingresó al laboratorio, pero la otra mitad pudo realizar un tour guiado por la facultad para conocer todas las carreras que dicta. Pasado un par de horas, se invirtieron los roles. Todos pudieron participar de ambas actividades", dijo la profesora.

Luego de 4 meses de intenso trabajo, los chicos presentaron su crema hidratante de jarilla para rostro (tiene un agregado de glicerina) en la instancia regional de la Feria de Ciencias. Y su producción innovadora gustó tanto que ganaron el pase a la instancia provincial de este evento, que aún no tiene fecha de realización.

Para el mercado

Jazmín Stabile, profesora de Química, dijo que los alumnos de 6to año, de la orientación Ciencias Naturales, tienen en proyecto continuar con la producción de la crema de jarilla. Y en este microemprendimiento sumarán a sus compañeros de la orientación Economía para que sean ellos quienes se encarguen de su comercialización, con todas las habilitaciones y autorizaciones correspondientes. Aunque para concretarlo necesitan contar con el laboratorio en la escuela. Según dijo la docente, ya se pidió varias veces al Ministerio de Educación que equipe el laboratorio, pero hasta ahora no obtuvieron ninguna respuesta.