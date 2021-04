Después de las medidas de fuerza, continúan las negociaciones salariales de la actividad vitivinícola. El sector empresario presentó dos nuevas ofertas que se acercaron a los porcentajes reclamados por el gremio. Sin embargo, las diferencias persisten y las partes siguen sin llegar a un acuerdo.

“El lunes ofrecimos un 42% de aumento remunerativo, más un adicional por refrigerio del 10%. El porcentaje se daría de forma escalonada, entre valores no remunerativos y remunerativos, arrancando desde marzo y hasta febrero de 2022. En noviembre se daría una suma fija de $ 8.000 por única vez”, explicó Walter Pavón, coordinador de Recursos Humanos, y gerente de Relaciones Institucionales de Bodegas de Argentina, según publicó el diario Los Andes. La oferta incluía, además, reconocimientos de aportes a la obra social para los porcentajes no remunerativos.

Sin embargo, el sindicato rechazó el ofrecimiento de las empresas y presentó una contra propuesta, menos favorable que la que habían llevado en una reunión previa.

Ante esto, Pavón explicó que se presentó una oferta alternativa, que consiste en una suba escalonada de valores remunerativos y no remunerativos (30% remunerativo en tres escalones y un 10% no remunerativo para cerrar en 40%, y volver a sentarse para discutir el incremento en diciembre). Esta opción no cerraría el acuerdo para todo el año, pero tampoco dejaría definida una suma fija para noviembre, como sí sucede en el primer caso.

“Las ofertas están en línea con los acuerdos que se están alcanzando en el resto del país. Es decir con valores escalonados, que van acompañando a la inflación, y una cláusula de revisión para ver cuánto se puede mejorar hasta febrero”, agregó.

La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva) había pedido inicialmente un aumento del 100%, que equipararía el salario básico inicial con una Canasta Básica Total (hoy es de $ 52.578,10), pero luego se fueron bajando las pretensiones. La última pedido fue en el orden del 60%.

El básico de los empleados de bodega ronda los $ 28.770, y los trabajadores de viña cobran poco más de $ 27.000, pero a eso se suman conceptos de antigüedad y categoría, por lo que en promedio los trabajadores cobran cerca de $37.000 (viña).

Miguel Rubio, secretario de Prensa, Cultura y Difusión de Foeva, indicó que el jueves a las 14 tendrá lugar la última reunión dentro en el marco de la Conciliación Obligatoria. “Nuestra postura sigue siendo la de volcar un 60% al básico inicial”, afirmó. Tras el fin de la conciliación (si no se extiende), podrían volver las medidas de fuerza.

Fuente: Los Andes