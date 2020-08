El Ministerio de Salud Pública frenó por ahora la iniciativa de realizar testeos a grupos diferentes a los que ya controlan, a poco más de una semana de que informaran que no descartaban incluir a los docentes cuando comenzaran las clases presenciales. Alina Almazán, secretaria de Planificación, dijo que como no hay circulación comunitaria de coronavirus no tienen previsto una modificación al esquema.

Hasta ahora, Salud Pública testea a sectores poblacionales específicos como los transportistas, repatriados, personal sanitario, del Servicio Penitenciario y geriátricos. Sin embargo, días antes del reinicio de clases presenciales en 14 departamentos, desde Epidemiología indicaron que evaluaban la posibilidad de sumar los docentes a los testeos. "El objetivo es controlar la población más expuesta, como los transportistas y los repatriados. En este momento, al no tener circulación viral comunitaria en la provincia no está previsto testeos a otros grupos poblacionales. Cuando exista circulación comunitaria lo haremos con personas en contexto de encierro (sic) o en barrios vulnerables, que por condiciones sociales, económicas o educativas tienen más posibilidad de tener el virus y padecer las complicaciones de la enfermedad. Mientras tanto, seguiremos buscando casos para aislar y cortar las cadenas de contagio", dijo Almazán.

Por otro lado, San Juan no tuvo ayer nuevos casos, por lo que siguen siendo 22, de los cuales 4 atraviesan proceso infeccioso. A su vez, sólo hay 2 sospechosos, tras 138 test negativos.