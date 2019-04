Tras la interrupción del embarazo a una nena de 11 años que violada por su padrastro en Médano de Oro, Rawson, la Iglesia emitió un comunicado en el que mostró su postura en contra de la práctica realizada en el Hospital Rawson. Monseñor Jorge Lozano prefirió enviar un texto a los medios y no responder preguntas de los periodistas.

A continuación, el comunicado completo:



"Cuidar las dos vidas, siempre"



"El aborto provocado esta mañana a una niña de once años con más de cuatro meses de embarazo nos ha conmovido y entristecido. El atropello cometido a su integridad en el ámbito familiar, la violación, el abuso, son experiencias de horror que nos deben cuestionar como sociedad. Un drama semejante no se soluciona con otro drama. El derecho pisoteado de la niña embarazada no se restituye vulnerando el derecho a la vida del niño por nacer. Sucesos de esta envergadura ameritan serenidad y ponderación porque está en juego la vida de seres humanos. Esperamos que el Estado y aquellos a quienes compete hacerlo, así como han obrado rápidamente frente a este penoso suceso, actúen de la misma manera condenando a quien se juzgue haya sido el violador, y también a quienes hubieran encubierto este aberrante hecho. Entendemos que hay que cuidar las dos vidas, siempre. Porque vale toda vida".



San Juan 3 de abril de 2019

COMISIÓN JUSTICIA Y PAZ



Jorge Lozano

ARZOBISPO DE SAN JUAN DE CUYO