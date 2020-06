Controles. Durante los primeros días hubo muchos controles, pero actualmente hay pocos efectivos policiales en las calles de la zona de los circuitos, y además no paran a los ciclistas que van en grupos.

En plena siesta sanjuanina, la Avenida Libertador se convierte en el epicentro de los ciclistas. Rumbo al Dique de Ullum, decenas y decenas de deportistas se movilizan y no respetan las normas. Pocos son los que usan tapabocas y casi nadie respeta la distancia social establecida para este deporte que es de 20 metros hacia adelante y atrás. Pero ellos no son los únicos a los que parece importarles poco la prevención, es que muchos de los que hacen trekking o corren tampoco cumplen con la normativa local. Los protocolos difundidos por la Secretaría de Deportes establecen que los deportistas deben tener una correcta conducta y respetar algunas de las siguientes normas como usar tapaboca y elementos de seguridad personal, mantener distanciamiento social en todo momento, no sociabilizar y no realizar las actividades en grupos, bajo ninguna circunstancia. Pero nada de lo nombrado anteriormente se cumple.

Miles de personas por día sacan su permiso para pedalear o correr. Los ciclistas son la mayoría. Desde las 14 y hasta las 17 parece que los amantes de este deporte le dan rienda suelta a una libertad que implica pisotear algunas normas de convivencia que sirven, ni más ni menos, para prevenir la enfermedad que tiene en vilo al mundo entero. Es que sumado a que no circulan por las zonas donde ellos deben hacerlo (las ciclovías), la mayoría no lleva cubierta su boca. Y, como si eso fuera poco, van en grupos de hasta 15 personas. Es por esto que al detenerse en la orilla de esta avenida, se puede observar cómo decenas de pelotones se dirigen rumbo al Dique de Ullum, sin que nadie los detenga. Es que los pocos efectivos policiales que hay en la zona no frenan a los infractores que pasan por delante como si estuvieran del lado de lo correcto.

Amontonados. Muchos de los que salen a pedalear no respetan el distanciamiento social.

En las únicas zonas que se ven algunos efectivos policiales son el ingreso del Parque Faunístico (lugar que se volvió el estacionamiento público para los que hacen trekking en algunos de los cerros de esa zona) y El Castillito. Ahí también hay algunas personas de la Secretaría de Deportes que hacen inspecciones.

Muchos de los que corren o caminan tampoco cumplen con la obligación de llevar tapabocas. En grupos más pequeños, de hasta 5 personas, circulan por las ciclovías, pero no mantienen la distancia que se establece como necesaria para realizar esta actividad física: 10 metros.

Según los deportistas, el tapaboca o barbijo no lo llevan colocado porque les es imposible hacer la actividad física con la nariz y la boca cubiertas, pues se agitan más. Y si bien muchos admitieron que estaban violando esa reglamentación dijeron que no lo usarán porque no lo consideran saludable. Mientras que en relación a la distancia social, que no la conservan, dijeron que nadie cumple eso y que por esa razón, tampoco lo hacen ellos.

Sin cobertura. Los que corren no toman distancia y tampoco utilizan los tapabocas.



Autorizaciones

Para sacar el permiso hay que ingresar en www.sisanjuan.com.ar y buscar el banner ubicado en la parte superior de la web, identificado como "Reapertura de Actividades Deportivas". Hay que ingresar ahí y completar los datos.