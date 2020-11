El efecto contagio entre adolescentes sanjuaninos, siguiendo una tendencia del mundo occidental, por decidir alimentarse sin carne plantea un debate que alcanza a los profesionales de la salud.

Es usual que al ver los padres que sus hijos se mantienen en la posición de prescindir de comer carne (algunos incluso cualquier alimento que proceda del reino animal) decidan consultar a un nutricionista. Pero resulta que no habrá una respuesta unánime, ante la consulta.

La nutricionista Laura Carmona (MP 230) señaló que hay colegas que consideran que un adolescente no debe dejar de ingerir carne por la etapa de su vida y otros no ven problema. Ella misma se posicionó en la vereda que debe respetarse la ideología de la persona y que se puede indicar una dieta equilibrada. Argumentó que la diferencia de criterio se basa porque hasta no hace mucho tiempo “el nutricionista debía saber de todo y ahora se van desarrollando las ramas de perfeccionamiento y especialziación”.

Debate. Laura Carmona señaló que hay diferentes criterios entre nutricionistas respecto a si un adolescente puede ser vegetariano o vegano.

En función a su experiencia, estimó que 3 de cada 10 consultas que tiene están relacionadas a un paciente que quiere interiorizarse en la ‘onda veggie’. Y que el rango de edad está muy definido: de 12 a 22 años. Así los adolescentes son el sector de la población que más se acerca a este tema.

Carmona afirmó que es muy bajo el porcentaje de deserción. Quienes llegan al consultorio ya llevan un tiempo con la nueva iniciativa y han superado las ‘oportunidades de claudicar’. Así, hay preponderancia de chicas sobre chicos que asisten y por supuesto, todos prácticamente van acompañados por un tutor, generalmente la madre. “En la consulta quien más pregunta es la madre. Generalmente los adolescentes ya buscaron mucha información por internet y por lo que le contaron otros pares. Se charla sobre la importancia de los hábitos para tener una dieta equilibrada y las peguntas que mas hacen las madres están vinculadas al temor de anemia. Así, un tip que siempre doy es saber combinar legumbres y alimentos con vitamina C para que no falte hierro al organismo”.

Carmona agregó que la influencia de los medios es evidente. Puso como ejemplo que en este último tiempo se incrementó la cantidad de consulta en particular de deportistas que buscan ser vegetarianos. “Todos comentan que vieron un documental en Netflix, que se llama ‘Cambio Radical’. En mi opinión es un poco tendencioso porque le hacen comer a un deportista legumbres y vegetales y luego le dan un burrito (taco) con mucha grasa. No le dieron un poco de carne magra. Es evidente que se iba a sentir pesado”, comparó.

La licenciada agregó que también hay ‘pecetarianos’, quienes solamente marginaron las carnes rojas y siguen consumiendo pescado, que asegura el aporte de iodo. De todos modos, aun en la elección más restringida (ningún alimento del reino animal), consideró que se puede agregar suplementos, según las particularidades.