Clima en San Juan: este es el pronóstico del tiempo del lunes 10 de noviembre Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que la máxima sea de 30°C.

Según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes 10 de noviembre, se espera en San Juan que la máxima ascienda a 30°C y que la mínima está pronosticada en 14°C.

La jornada se presentará con cielo algo a parcialmente nublado y el viento arrancará del norte, rotará hacia el noreste por la tarde-noche.

Para el resto de la semana, las máximas oscilarán entre los 32 y 28 grados.

Pronóstico del tiempo en San Juan:

Clima de San Juan

El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.