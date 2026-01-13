El Parque Provincial Ischigualasto actualizó el valor de sus entradas, tras el último aumento en noviembre Desde el espacio natural ubicado en Valle Fértil informaron las nuevas tarifas que ya están vigentes. Los residentes seguirán disfrutando de la posibilidad de visitar el parque gratis.

Tras la última actualización que se dio en noviembre del 2025, desde la dirección del Parque Provincial Ischigualasto detallaron el nuevo valor que tendrán las entradas a partir de este mes. De esta manera, aquellos visitantes que lleguen a la provincia durante el verano y visiten uno de los principales atractivos turísticos de San Juan se encontrarán con nuevas tarifas.

Conforme señala la información compartida en las redes sociales del Parque, el detalle de los valores es el siguiente:

Residentes, personas con discapacidad, menores de 6 años y ex combatientes de Malvinas – Sin costo

Estudiantes y jubilados de San Juan – $8.000

Residentes sanjuaninos – $9.000

Estudiantes y jubilados nacionales – $10.000

Residentes argentinos – $40.000

Entrada general extranjeros – $60.000

Si observamos la entrada de extranjeros, que suele ser la más elevada, en torno a los valores anteriores solo tuvo un incremento de $5.000; mientras que la entrada de ciudadanos nacionales se elevó solo $2.000, considerando su valor anterior.

Un detalle no menor es que las entradas para estudiantes y jubilados tanto sanjuaninos como nacionales no se modificaron.

En el caso de pasar el momento en la zona de acampe, el mismo tiene un valor de $10.000 y el circuito en bicicleta o trekking al Cerro Morado y Río Salado tiene un costo de $37.000. Por su parte, el circuito nocturno con Luna Llena, uno de los eventos más atractivos en esta época del año, esta costando $42.000.

La tarifa de los vehículos turísticos se mantiene, quedando en $10.000 para taxis y remises y $40.000 en el caso de minibús y combis.

Para mayor información y reservas, se pueden comunicar al (264)4186119 – (264)4570879 o escribir al mail reservas.ischigualasto@gmail.com.