Emprendedora del Sol 2025: el listado con todas las postulantes y sus proyectos, departamento por departamento Conocé los nombres de las 19 postulantes y sus suplentes.

Ya están los nombres para la Emprendedora de la Fiesta Nacional del Sol 2025. Con un premio mayor para la ganadora y distinciones para las candidatas de cada departamento, la iniciativa busca ser un estímulo para aquellas mujeres que día a día trabajan y les dan forma a sus ideas.

Con aportes propios del Gobierno de la provincia, las representantes de cada departamento obtienen un premio en efectivo de $2.000.000 para todas las que salieron en primer lugar y $1.500.000 para quienes resultaron en el segundo puesto. En tanto el premio para quien resulte elegida como Emprendedora 2025 asciende este año a $7.000.000.

Todas las finalistas accederán a un valioso programa de capacitaciones, mentorías personalizadas y espacios de difusión. Este ecosistema de apoyo está diseñado para fortalecer no solo sus modelos de negocio, sino también sus capacidades personales y de liderazgo, construyendo una red sólida de mujeres que a futuro pueden convertirse en verdaderas empresarias.

Este certamen inició su recorrido por los 19 departamentos con la misión de descubrir a aquellas mujeres que convierten sus anhelos en proyectos tangibles y desarrollo para sus comunidades. A continuación las ganadoras de cada departamento. (Sólo las primeras, participan como candidatas a ser la Emprendedora provincial):

9 de Julio

1- María Belén Mallea, Cultivo hidropónico de hortalizas, hierbas, frutas y flores.

2- Miriam Carina Pelaytay, Emprendimiento textil de talles especiales.

25 de Mayo

1- Magali Morales, Marroquinería

2- Diolinda Villegas, Fabricación de productos de arcilla

Albardón

1- Paula de la Vega, Elaboración de cubiertos y sorbetes de caña biodegradable

2- Águeda Fernández, Elaboración de cosmética artesanal con productos naturales y autóctonos.

Angaco

1- Laura de Lourdes Martínez, Panificación

2- Gisela González, Tipilandia (Carpas infantiles con tela friselina)

MIRA TAMBIÉN Exhibirán de vehículos que serán subastados por la Caja de Acción Social

Calingasta

1- Nadya Carrión, Textil e indumentaria

2- Irma Neira, Artesanías en piedra y madera

Capital

1- Abril Aranda, Aplicación (app) de descuentos

2- Estrella Sánchez, Fabricación de juguetes de madera

Caucete

1- Gisela Rosana Ibáñez, Crear Puentes, Consultora en higiene y seguridad, donde propones diferentes controles según puestos de trabajo, con novedosos equipos de medición todos certificados y estandarizados

2- Luciana Judith Soria, Dulce Algarrobo (Organizar la recolección y conservación del fruto de algarroba en temporada)

Chimbas

1- Silvana Marianela Fontela, Archidocu Soluciones Archivísticas para tu empresa Limpieza, organización y gestión de documentos de oficinas, instituciones, etc.

2- María de las Mercedes Coria, Raíces de barro en movimiento: Cerámica ancestral y bienestar emocional. Fusiona el arte, la cultura y la salud mental

Iglesia

1- Herminia Tello, Lavandería de ropa, ofrece servicio de búsqueda y entrega a domicilio o a sitios remotos

2- Giselda Castillo, Panificación, y servicio de viandas para empresas.

Jáchal

1- Patricia Balmaceda, Fábrica de varillas y sachet de miel

2- Gregoria Ormeño, Productos tradicionales, panificación de Jáchal.

Pocito

1- Adriana Natalia Santander, Juegos didácticos en madera

2- Rocío Poblete, Espacio deportivo de desarrollo infantil.

MIRA TAMBIÉN Cronograma de desinsectación y, desratización en la Ciudad

Rawson

1- Gabriela Sarmiento, Auplit es la app que simplifica la labor como docente. Centraliza las clases, ausencias, calificaciones, etc.

2- Bettiana Alarcón, Emprendimiento textil para primera infancia, niditos, mochilas, babitas, etc

Rivadavia

1- Nancy Edith Amelia Barrera, Mi Gurí (en ejecución), Remeras inclusivas para personas no videntes. Hechas con sistema braille para que las personas que las usan, puedan leer lo que dice.

2- Tamara Lena, Donetta Luric (en ejecución), Ropa interior inclusiva y moderna, sin límite de talle, sexo o edad.

San Martín

1- Mariela Vera, Artesanías, manualidades e indumentaria

2- Erika Guzmán, Ropa de bebe.

Santa Lucía

1- Sabrina Tello, Fabricación de parrilleros y hornos con pre moldeados

2- Alcira Vega, Elaboración de alfajores artesanales

Sarmiento

1- Olga Yolanda Lizzi, Dulces artesanales y regionales

2- Sonia Fernández, Alfajores artesanales.

Ullum

1- Julieta Gil, Tejido al crochet

2- Estela Vera, Panificación, semitas y facturas

Valle Fértil

1- Mónica Fernández, Iniciativa Saquito, Elaboración de infusiones en saquitos con yuyos del departamento, rescatando sabores ancestrales de pueblos originarios.

2- Gladys Natalia Fernández, Alfajores Artesanales Miskinay (Elaboración de alfajores de sidra, demás citrus del departamento. También de dulce de leche y chocolate).

MIRA TAMBIÉN Clima en San Juan: este es el pronóstico del tiempo para el lunes 6 de octubre

Zonda

1- Ángela Karina Rojas, Tecla- Cher Grabados en vidrio, madera, pirograbados, cotillón personalizado

2- Daiana Reinoso, Puntos de Amor (Fabrica vestidos de fiesta, cumpleaños de 15, comunión, etc.)