> INTA San Juan participó de la Jornada de Mecanización en Mendoza

Miembros de la EEA San Juan estuvieron presentes, durante el primer fin de semana de marzo, en la 5ta Jornada de Mecanización y Tecnología para la Viticultura y realizaron diversas actividades.



Con un recorrido por variadas propuestas para manejo, labores culturales 4.0 para viñedos y agroalimentos, trabajadores del sector se reunieron en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza.



Visitantes de diferentes puntos de la Región estuvieron recorriendo los stands y probaron uvas y jugos de las variedades de uva de mesa del INTA.

CONTACTO: pugliese.maria@inta .gob.ar

Entrega de Aves de corral en Valle Fértil

En el marco de los aportes a la Soberanía y Seguridad Alimentaria de las comunidades rurales del departamento Valle Fértil, la Agencia de Extensión Rural Valle Fértil del INTA, conjuntamente con la Municipalidad de Valle Fértil, llevó adelante una entrega de aves de corral en la zona sur del citado departamento.



La misma tuvo lugar en las localidades de Astica, Baldes de Astica, Chucuma, Baldes de Funes y Baldes del Sur de Chucuma, donde se fueron entregadas 1.800 pollitas, y alimento iniciador, a cerca de 300 familias. Las razas entregadas fueron Araucana, Negra INTA y Campero INTA, todas provenientes del Centro de Multiplicación de Aves que el INTA posee en el departamento San Rafael, al sur de la provincia de Mendoza. Además, los establecimientos educativos de estas localidades pudieron disponer de un núcleo de aves para reproducir en susestablecimientos,y de esta manera reforzar el sector de granja en los mismos.



El objetivo de esta actividad fue facilitar el acceso a aves de razas, que garanticen una fuente segura para la producción de proteínas de calidad y con bajo costo.



Las razas entregadas se caracterizan por su rusticidad para ser criadas a campo, la productividad, mansedumbre y la rapidez para entrar en producción. Se destaca la razaAraucana, con una gran rusticidad, lo que le permite desarrollarse en regiones áridas con clima muy frío, de nieve y ventoso, además de la llamativa coloración de sus huevos verdes y azules. Son aves muy dóciles, ya que no sólo establecen un vínculo amable con las personas, sino que no se observaron episodios de peleas ni canibalismo. Esta raza no existía previamente en el departamento Valle Fértil, y significa una importante incorporación para la autoproducción de huevos a nivel familiar.



Cabe destacar que esta actividad contó con la colaboración de la Estación Experimental Agropecuaria Junín del INTA, en la provincia de Mendoza, la Escuela Agrotécnica Ejército Argentino (San Agustín del Valle Fértil), las escuelas Fragata Sarmiento (Balde de Funes), Escuela de la Patria (Baldes del Sur de Chucuma), Baldomero Fernández de Moreno (Chucuma), FrayCayetanoRodríguez (Baldes de Astica) y los Promotores Voluntarios del programa PROHUERTA de las mencionadas localidades.

CONTACTO: vitaleguardia.pablo@inta.gob.ar

> Capacitación sobre Fertilización y Post Cosecha en Angaco

El espacio de formación se dictará el próximo 19 de marzo.



La capacitación denominada: "Criterios básicos sobre Fertilización - Post Cosecha y Demostración a campo de chasis intercepa", será dicatada por especialistas, tendrá una nueva fecha y será en calle Santa Elena, 300 metros al norte de RP87, localidad de Angaco.



La actividad organizada por Grupos Vitícolas de Cambio Rural en conjunto con la Agencia de Extensión Rural San Martín gratuita y sin inscripción previa fue reprogramada y finalmente será el 19 de marzo a las 18:00 para mayores detalles comunicarse con la Agencia de Extensión Rural de San Martín.

CONTACTO: morales.leticia@inta.gob.ar