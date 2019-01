La falla más reciente que presentó la aplicación WhatsApp fue descubierta, por accidente, por usuarios que encontraron conversaciones antiguas al momento de cambiar de equipo.

Así lo denunció la desarrolladora de Amazon Abby Fuller a través de su cuenta personal de Twitter, quien al cambiar de número de teléfono y darlo de alta en WhatsApp, el servicio de mensajería cargó por error el historial de conversaciones de otro usuario.

“Entré hoy en WhatsApp con un nuevo número de teléfono y el historial de mensajes del usuario anterior del número estaba ahí?!?! No parece correcto”, escribió la mujer en Twitter.

Además, los mensajes que aparecieron en el celular de Fuller mostraban el texto simple, no encriptado, aunque WhatsApp supuestamente incluye en sus mensajes el cifrado de extremo a extremo para proteger la seguridad.

El error se produjo aunque esta mujer tenía un teléfono nuevo y también una tarjeta SIM nueva. Según Fuller, las conversaciones no se restauraron a través de las copias de seguridad que el servicio de mensajería realiza de manera periódica.

“Ahora me pregunto ¿cuántas veces habrá pasado esto? ¿Cualquiera que reciba mi viejo número ahora tiene MI historial de WhatsApp?”, posteó en un segundo tuit y ante la pregunta de sus seguidores realizó una serie de aclaraciones.

“Sí, era un dispositivo nuevo. No, no era usado. No, no era una tarjeta SIM de segunda mano. Sí, estoy segura de que no eran mis mensajes, o grupos a los que fui agregada. Sí estaban en texto plano. Estoy segura de que es mi número. No fue restaurado de un backup”, continuó.

Cabe aclarar que por ahora WhatsApp no hizo declaraciones al respecto.

Cómo prevenir esta falla

El consejo de muchos expertos, para evitar algún inconveniente de este tipo, es activar el inicio de sesión en dos pasos. Para ello hay que ir al menú de ajustes en la aplicación, entrar a “Cuenta” y ahí elegir “Verificación de dos pasos”.