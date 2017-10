Por años psicólogos y terapeutas han incitado a decenas de personas a actuar de forma madura tras la ruptura, pese todos los problemas o el daño moral recibido, incluida la infidelidad, la venganza nunca es un camino para sobrellevar el desamor, o al menos lo era hasta la reciente publicación de la revista The Journal of Personality and Social Psychology que asegura que vengarte de tu ex siempre es bueno para la salud mental.

El estudio estima que los investigadores David Chester y C. Nathan DeWall sometieron a decenas de personas voluntarios a pruebas especificas, en la primera fase de la investigación los participantes debían enfrentar comentarios negativos de otras personas, después se les daba la oportunidad a través de un muñeco virtual de vudú, de vengarse sobre “el cuerpo” de sus contrincantes.

En la segunda fase los investigadores querían asegurarse si los voluntarios serían capaces de vengarse lejos de un muñeco y ahora en presencia de la persona que los ofendía, para ello suministraron a 154 voluntarios una píldora que mejoraba sus funciones cerebrales durante el test al que les iban a someter. A otros más se les dijo que la pastilla lograría no perjudicar su humor aunque se les criticara.

Luego de ello comenzaron un videojuego en el que algunos de los jugadores tuvieron cierta desventaja y se sintieron maltratados.

Cuando, en la segunda ronda de juego, a estos últimos se les ofrecía la posibilidad de perjudicar a sus competidores reproduciendo un sonido muy molesto en sus auriculares, la mayoría hacían uso de él para vengarse y sentía satisfacción. Con ello los investigadores concluyeron que la venganza no era solo algo que se disfrutaba si no que les daba la capacidad de sentirse mejor.

La venganza hacia un ex nunca suena como algo sano pero usando la psicología inversa siempre puede ser benéfico para tu salud mental, mira los mandamientos que deberías cumplir: