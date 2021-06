El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó este sábado que el plan de vacunación contra el coronavirus "viene avanzando con paso muy firme" en todo el país. Pero advirtió que mientras tanto "no hay que relajar los cuidados" ya que la pandemia de coronavirus "no terminó".



“Mientras nos seguimos vacunando no hay que relajar los cuidados, pensando que esto se superó. Tenemos muchos fallecimientos, más de 7.500 personas internadas en unidades de terapia intensiva; esto está lejos de haberse superado”, dijo esta mañana en declaraciones a las radios Mitre y La Red.



“Las vacunas están llegando y ahí hay mucha esperanza, expectativa, de dar vuelta la página”, sostuvo, ante el anuncio de que la próxima semana la Argentina superará las 20 millones de dosis recibidas desde el inicio del plan de vacunación.



En ese marco, Cafiero precisó que "el 85% de los mayores de 60 años ya se vacunó con al menos una dosis; casi el 60% de los mayores de 55 años también tienen una dosis; y así se viene bajando la edad en un rango de 5 años”.



No obstante, pidió "estar en alerta porque la pandemia no terminó y todavía tenemos muchos indicadores de riesgo sanitario muy altos” y añadió: “Las medidas de cuidado y las restricciones duelen, pero sirven”.



Con la llegada hoy de 811.000 vacunas Astrazeneca en un vuelo de Aeroméxico a las que se sumarán este lunes otras 934.200 dosis del mismo laboratorio, de producción local y formuladas en Estados Unidos, la Argentina alcanzará las 20.677.145 vacunas recibidas para hacer frente a la pandemia.



Las 811.000 dosis que llegan esta noche serán el primer embarque liberado desde México que forma parte del acuerdo bilateral de producción del principio activo en la Argentina y posterior formulado y envasado en ese país.



De acuerdo a los datos del Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta esta mañana fueron distribuidas 18.853.790 vacunas, de las cuales 16.102.741 ya fueron aplicadas: 12.879.690 personas recibieron la primera dosis y 3.223.051 ambas.

Fuente: Télam