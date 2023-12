Tras el recorte en los rendimientos de plazos fijos, el dólar blue subió ayer $10 y cerró en $995 para la venta. En la jornada anterior había cerrado en $985.

En San Juan, ayer llegó a cotizar en $1.050 la divisa norteamericana que opera en el mercado informal. Según especialistas, una gran parte de los pesos que hoy están en plazo fijo a 30 días podría ir hacia los dólares paralelos.

Así, Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, anticipa que “es probable que haya una reacción alcista emparentada con esa dinámica”. A eso se sumará, según su visión, el habitual reflujo de pesos que ocurre casi siempre en la segunda quincena de diciembre. Es decir, el factor estacional que se da como reflejo del cobro de aguinaldo y bonos de fin de año. Además, no descarta que “en algún momento puede influir el tema dólar tarjeta, que está notablemente más caro que lo que vale el blue”. Recordemos que, tras la devaluación, ese tipo de cambio que se aplica a los consumos en moneda extranjera con tarjeta de crédito y débito saltó y ayer cerró en $1.316, más que el dólar blue.

Por su parte, el economista Jorge Neyro espera que, “en el corto plazo, el dólar blue probablemente siga ofrecido (lo que lo presionaría a la baja)”, aunque no descarta que la caída de tasas puede llevar algo de demanda a ese mercado en los próximos días. No obstante, espera que las necesidades de liquidez de fin de año, junto con la gran dolarización preelectoral y las medidas del Gobierno podrían ayudar a mantener relativamente calmo al billete en los mercados paralelos.

“Desde la óptica de los depositantes, la medida del Banco Central de la República Argentina (BCRA) configura un escenario de pérdida importante de poder adquisitivo (‘licuación’) en corto plazo por la combinación de rebaja de tasas de interés y aceleración inflacionaria. Se incentiva el desarme de depósitos a tasa fija hacia plazos fijos indexados, otras alternativas (dólar, bienes durables, entre otros) o cubrir necesidades de liquidez estacional. Esto explica el creciente interés por los plazos fijos indexados (UVA), que luego de muchos meses de letargo subieron 15,1% desde fin de noviembre”, señalaron desde la sociedad de bolsa Delphos Investment.

Los tipos de cambio financiero también cotizaron con algunas alzas y marcaron un cambio de tendencia, luego de que registraran caídas de hasta $46. El MEP o “bolsa”, cotización que se obtiene a través de la compra de títulos públicos en pesos y su posterior venta en dólares, cotizó $964,69. Fue un incremento de $1,5 frente al valor del cierre del lunes (+0,2%).

El lunes pasado, el BCRA anunció que la tasa nominal anual bajaría desde 133% a 110%. A su vez, se decidió que la tasa de interés de política monetaria ya no será la de las Leliq sino la de los pases pasivos a un día de plazo, un rendimiento que desde el 13 de diciembre, el mismo día de la devaluación del peso que llevó al dólar oficial a $800, fue establecido en 100 por ciento.

Adicionalmente, “el directorio considera que resulta necesario que el sistema bancario continúe ofreciendo plazos fijos ajustables por UVA. Para otorgarle previsibilidad a la disponibilidad de los recursos, decidió eliminar la tasa mínima de precancelación de estos últimos”.

> Quinto saldo positivo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió ayer U$S 180 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), con lo que suma cinco ruedas consecutivas de compras por un monto total de casi U$S 1.122 millones.

En las siete ruedas operativas desde que Javier Milei asumió la Presidencia de la Nación, y gracias al tipo de cambio oficial de 800 pesos, el BCRA totalizó compras por U$S 1.153 millones en el mercado de cambios, con lo que consiguió contabilizar un saldo comprador en el mes de diciembre de $348 millones de dólares.

En el transcurso de 2023 los activos internacionales arrastran una baja de 21.936 millones o 49,2 por ciento.