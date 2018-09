La primera. Sandleris, el nuevo presidente del Banco Central, encaró ayer su primera aparición pública tras su designación al frente del BCRA.

El nuevo titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Guido Sandleris, anunció un nuevo régimen de política monetaria que regirá desde el 1 de octubre. Este régimen contempla una banda cambiaria con y sin intervención que se ajustará a una tasa del 3 por ciento mensual hasta fin de año y una fuerte restricción de la base monetaria, de base cero, con el fin de reducir la inflación.



En una conferencia que brindó en el BCRA tras el anuncio del nuevo acuerdo con el FMI, Sandleris especificó ayer que se intervendrá en el mercado cambiario "en caso de que el tipo de cambio muestre excesiva volatilidad", dijo y para ello se aplicará una banda cambiaria con dos zonas: no intervención y zona de intervención cambiaria.



La zona de no intervención se inicia con un dólar de entre 34 y 44 pesos que se ajustará diariamente, a una tasa del 3 por ciento mensual hasta fin de año, cuando podría ser recalibrada. Eso serviría para seguir a la inflación y evitar una apreciación cambiaria.



En cambio si la divisa excede esos límites se realizarán ventas por 150 millones de dólares diarios "para dotar de liquidez el mercado". Ello implicará que "se van a retirar los pesos que se obtengan por los dólares", analizó. Es decir que los pesos que obtenga de la venta no los reinyectará en el mercado.



Con la nueva política monetaria Sandleris afirmó que "se inicia una nueva etapa; dejamos atrás las intervenciones cambiarias". La otra medida será un "muy estricto control de la cantidad del dinero en la economía", con el objetivo de que "la base monetaria crezca cero, de acá a junio del año que viene", precisó. Según el economista, con la contracción monetaria se podrá recuperar la estabilidad y señaló que la expansión monetaria venía creciendo al 2,2 por ciento mensual.



"Hemos decidido reemplazar el esquema de metas de inflación por una regla simple y verificable sobre los agregados monetarios, elemento que entendemos contribuirá decididamente a reducir la inflación", dijo el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, en una conferencia de prensa en Nueva York (Estados Unidos), en el marco del anuncio del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



"Se reforzará el compromiso del Banco Central con la reducción de la inflación. El Banco Central adoptará un régimen de política monetaria más contundente, en el cual se hará un control estricto sobre el crecimiento de los agregados monetarios", indicó el comunicado del nuevo acuerdo con el FMI.







>>Cerró en $39,45: subió 54 centavos

Cerca de los 40. En estos últimos días, el dólar viene acercándose nuevamente a los 40 pesos.

En medio de una gran expectativa del mercado sobre los detalles del nuevo acuerdo con el FMI, el dólar mantuvo su tendencia al alza ayer y trepó 54 centavos a $39,45 en bancos y agencias de la city porteña.



Una mayor demanda por cobertura (propia de cada fin de mes) y cierta incertidumbre en torno a las definiciones con el FMI, particularmente sobre la política monetaria y cambiaria, obligó al BCRA a intervenir con la venta de futuros para intentar moderar la suba del billete, que tocó un máximo de $39,61.



El peso operó a contramano de la tendencia manifiesta de la región, donde la mayoría de las divisas se apreciaron frente al dólar: en Brasil, por caso, el real subió 1,1%. En cambio, en Argentina el dólar subió ayer 1,39%.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa trepó 41 centavos a $38,51, después de tocar los $39 promediando la jornada. Esto hizo que el BCRA (al igual que el martes) saliera a intervenir en los mercados de futuros para desarmar cierta presión sobre el tipo de cambio.



En el mercado informal, el blue cayó 70 centavos a $39,30 en el microcentro porteño. El "contado con liqui" avanzó a $38,48.