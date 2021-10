El índice de precios al consumidor (IPC-Costo de Vida) registró en septiembre un incremento de 3,5%, un punto porcentual más que el 2,5% registrado en agosto pasado, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Ese nivel inflacionario del mes pasado estuvo muy por encima del pronóstico de economistas, que esperaban que los precios subieran más de 2,5% pero menos de 3%.

Los precios de alimentos básicos, como carnes, pollo, filet de merluza, leche, aceite, café y yerba mate aumentaron en los últimos 12 meses hasta 25 puntos porcentuales por encima de la inflación promedio y unos 20 puntos por encima de los salarios formales y las jubilaciones y pensiones. Los distintos cortes de carne aumentaron entre el 73,4% (carne picada común) y el 84,8% (asado).

La suba registrada en septiembre fue impulsada por los productos estacionales, que comprenden frutas y verduras, además de indumentaria. El aumento corta una serie de cinco meses consecutivos de desaceleración.

Con este incremento, la inflación minorista en los primeros nueve meses del año acumuló un alza del 37% y en los últimos 12 meses un avance de 52,5%. En septiembre, los precios de los productos considerados estacionales aumentaron 6,4%, mientras que los regulados subieron 3% y la "inflación núcleo" (que no tiene en cuenta ni precios estacionales ni regulados) marcó un incremento de 3,3%.

Por división, la inflación del mes fue liderada por prendas de vestir y calzado, que registró una suba de 6% mensual (contra 3,4% en agosto) debido a cuestiones estacionales de cambios de temporada, seguida de bebidas alcohólicas y tabaco, que aceleró hasta 5,9% mensual (contra el 2,0% de agosto).

También contribuyeron los regulados, que aceleraron hasta 3% mensual, frente al 1,1% que habían registrado en agosto, por subas en las prepagas, el precio de los cigarrillos, la telefonía y el transporte público. Por su parte, la inflación núcleo fue de 3,3% mensual ante el 3,1% de agosto.

Desaceleraron su inflación rubros como educación, que en septiembre aumento 3,1% contra el 4,2% agosto; y bienes y servicios varios, que subieron 2,2% ante el 3,3% previo.

Salud, por el aumento de las cuotas de medicina prepaga, subió 4,3%, y restaurantes y hoteles, subió 4,1% frente al 2,9% previo, por servicios de alojamiento.

Otros rubros que aceleraron fueron recreación y cultura, con el 3,8% ante el 3,7% agosto; transporte, 3,0% frente al 2,4%, y comunicaciones, que en agosto había mostrado una baja del 0,6% y en septiembre subió 2,8%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas subió menos que el índice general, con el 2,9%, por la suba de frutas, verduras y productos ligados a la harina, contra el 1,5% de agosto.

Por regiones, por encima del promedio general de 3,5% registrado en septiembre, se ubicaron el Gran Buenos Aires (3,8%) y la Patagonia (3,7%). Mientras que por debajo del promedio general estuvieron la región Noreste (2,4%), Cuyo (2,9%), Noroeste (3,3%) y Pampeana (3,4%). La semana pasada, el ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció de manera implícita que la inflación de septiembre iba a estar por encima del 2,5% de agosto. En la Cámara Argentina de la Construcción, dijo que a partir de octubre se espera una reducción de la inflación, con lo que dio a entender que el número de septiembre era mayor.

En agosto pasado fue de 2,5%. Se cortó una serie de 5 meses seguidos de precios en baja. Subas interanuales de casi 85%.

Francisco: "No se puede vivir de subsidios"

El papa Francisco pidió ayer "fuentes de trabajo diversificadas", al participar en el Coloquio de Idea con un videomensaje. Criticó interpretaciones sobre sus palabras y afirmó que "algunos me han hecho decir cosas que yo no sostengo: que propongo una vida sin esfuerzo, que desprecio el trabajo". "Imagínense si se puede decir eso de un descendiente de piamonteses, que vinieron a nuestro país a arremangarse para construir futuro para sus familias", respondió. "No ponían la plata en el banco. Ladrillos y terreno. Inversión de familia", argumentó. Aseguró que "los subsidios sólo pueden ser ayuda provisoria". "No se puede vivir de subsidios. El gran objetivo, fuentes de trabajo diversificadas".