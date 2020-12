Comenzó la campaña de vacunación contra el coronavirus, a partir de la llegada de la Sputnik V a la Argentina. La vacuna rusa, que llegó a Ezeiza el pasado 25 de diciembre, comenzó a aplicarse en el interior durante este martes al personal de salud de hospitales públicos.

Y un llamativo caso generó revuelo en La Rioja, luego de que denunciaran a un médico por haberse puesto dos veces la inyección proveniente de Rusia, para evitar contagios de Covid-19.

Todo surgió luego de que se dieran a conocer dos fotos diferentes, en las que se ve al mismo hombre sentado en el vacunatorio recibiendo las dosis. En ambas, aparece con diferentes colegas a su alrededor y lo que pareciera ser que recibe primero una dosis en el brazo izquierdo, y luego otra en el derecho, aunque en diferentes oportunidades.

Las imágenes fueron compartidas por organismos riojanos en sus redes sociales. Rápidamente los usuarios se percataron de las diferencias entre ambas fotos y comenzaron a comentar al respecto. Cabe destacar que, en una de las imágenes, el médico vestido de ambo amarillo es vacunado por una mujer. Mientras que, en la otra imagen, por un hombre.

Qué fue lo que ocurrió

El galeno en cuestión es el doctor Rafael Fernández, presidente del Comité de Crisis del hospital Vera Barro, quien publicó en su cuenta de Facebook la explicación, para despejar dudas al respecto.

“Quiero aclarar que no me he vacunado dos veces. Esta mañana sucedió que había un conglomerado importante de personas que querían participar de esta primera vacunación”, comenzó contando en su descargo.

Luego continuó: “Y para mayor comodidad de la prensa se decidió el cambio de lugar y el cambio de brazo. El enfermero siguió vacunando su línea por eso el cambio de personal. No sean mal intencionados con las interpretaciones.”, concluyó Fernández en la publicación.

Quiero aclarar que no me he vacunado dos veces . Esta mañana sucedio que habia un conglomerado importante de personas... Publicada por Rafael Fernandez en Martes, 29 de diciembre de 2020

Además, en diálogo con diario La Nación detalló: “Había demasiada gente presente y a solicitud de la prensa cambié de lugar. Eso fue lo que sucedió”, detalló Fernández a ese medio.

Finalmente explicó que se encuentra bien tras recibir la primera dosis y que no sintió ninguno de los síntomas leves que pueden aparecer tras recibir la vacuna.