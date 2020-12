La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, recomendó a las personas que hayan contraído coronavirus que se vacunen cuando estén las dosis disponibles.



De visita en Mendoza, donde ayudó a la organización para la campaña de vacunación, Vizzotti aseguró que “las vacunas que se apliquen en Argentina serán las que cumplan todos los requisitos y estarán avaladas por la Anmat, que tiene reconocimiento internacional”.



“La recomendación es que las personas se vacunen aunque hayan tenido Covid-19, ya que no se recopilará ese antecedente y tampoco está clara la duración de los anticuerpos protectores. El objetivo es proteger a la mayor cantidad de población posible, por lo que se vacunará a todos” afirmó Vizzotti.



Según los cálculos, dijo que “el primer objetivo es vacunar entre 12 y 13 millones de personas".



En conferencia de prensa desde Casa de Gobierno local, la funcionaria indicó que “se va a convocar de forma escalonada y estimamos que para abril vamos a poder vacunar a un suficiente porcentaje de la población, que quedará inmunizada”.



Tras reunirse con el gobernador Rodolfo Suárez y con la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza, Ana María Nadal, afirmó que “todas las vacunas que se están investigando están siguiendo los mismos pasos, sin saltar ninguna etapa".



"Han demostrado ser seguras y eficaces", sostuvo.



"Cada provincia implementa la estrategia en función del plan que haya diseñado y a medida que lleguen (las vacunas) se distribuirán a la población objetivo de cada provincia", señaló. Y dijo que, “tiene que ser integral, en relación a un abordaje que incluya mantener los cuidados porque aún hay circulación viral".



"No hay que minimizar el riesgo de una segunda ola porque la pandemia no pasó", remarcó la funcionaria.

De acuerdo al operativo de vacunación contra el coronavirus diseñado por el Gobierno nacional, funcionarios de la cartera sanitaria viajarán en los próximos días a las provincias de Santiago del Estero, La Rioja, Santa Fe, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Entre Ríos, La Pampa y Misiones.



Vizzotti indicó que Nación se ocupa de la adquisición y distribución de las vacunas en función de la población objetivo de cada jurisdicción, junto con los insumos como jeringas, agujas y equipos de protección personal. “Estos son los detalles que estamos definiendo ahora con equipos técnicos, luego la jurisdicción está a cargo de implementar la estrategia en base al plan que haya desarrollado”, agregó Vizzotti.



“Se implementará un registro nominal de las personas vacunadas y qué vacuna se aplicaron ya que se debe completar el esquema con la misma”, aclaró Vizzotti y adelantó que se generarán búsquedas activas y recordatorios para completar la segunda dosis.



Más allá de la futura campaña, la secretaria de Acceso a la Salud aclaró que la prevención no se resuelve con la vacuna y es importante mantener una estrategia integral para “seguir sosteniendo los cuidados, aún hay circulación viral y la consulta ante síntomas es clave, al igual que seguir trabajando en terreno para la detección precoz y bloqueos”.

Fuente: Télam