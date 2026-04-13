    • 13 de abril de 2026 - 18:05

    Michael Meding sobre Los Azules: "Soy positivo en que vamos a poder iniciar la construcción a fin de año"

    Los Azules trabaja a contrarreloj para asegurar el financiamiento de su proyecto durante 2016. El presidente de la empresa dijo a Diario de Cuyo que, si bien es un desafío titánico, ya tuvieron ofertas de paquetes para tener los fondos. De lograrlo, iniciarían las obras para tener la mina de cobre produciendo los primeros cátodos entre 2029 y 2030.

    Michael Meding, director general de McEwen Copper.-

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    “Es un trabajo titánico, pero soy positivo en que vamos a poder iniciar la construcción a fin de año”, afirmó en el marco de la CRU World Copper Conference 2026 que se desarrolla en Santiago de Chile.

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    Expectativa por el financiamiento para Los Azules

    El ejecutivo destacó que la empresa ya recibió propuestas concretas de financiamiento. “Incluso obtuvimos algunas ofertas de paquetes antes de haber obtenido el RIGI y terminado la factibilidad, lo cual era una muy buena señal, ahora con ambos pasos finalizados esperamos avanzar”, subrayó.

    Según explicó Meding, el contexto argentino actual favorece el interés inversor. “Argentina ha cambiado hacia un país mucho más invertible que hace algunos años. Eso hace que las conversaciones sean más fluidas”, señaló, y agregó que tanto el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como los avances en materia de seguridad jurídica, incluyendo la aprobación de la aclaratoria de Ley de Glaciares, fortalecen las perspectivas del proyecto.

    Clave para las exportaciones argentinas

    En paralelo, Meding remarcó el potencial más amplio del sector cuprífero en el país. “Argentina tiene una oportunidad muy grande de desarrollar cuatro o cinco proyectos de gran escala en los próximos diez años, que podrían generar entre 15.000 y 18.000 millones de dólares en exportaciones”, indicó. Ese volumen, explicó, representaría cerca de un tercio de lo que actualmente aporta el sector agropecuario, convirtiéndose en “una turbina para la economía del país”.

    La participación en Chile

    El directivo participó por primera vez en la CRU World Copper Conference, un evento de perfil técnico que reúne a los principales actores de la industria minera global. “Vinimos a ver las últimas tendencias y qué están haciendo otras compañías en un contexto de enormes oportunidades, tanto en Chile como en Argentina”, comentó.

    Asimismo, adelantó que la compañía busca posicionar al país como un futuro polo de cobre. “Puede jugar un rol muy importante en el abastecimiento mundial, especialmente considerando que habrá poca disponibilidad de nuevas minas en los próximos años”, concluyó.

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