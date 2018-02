Distendida. La primera reunión del año para discutir los sueldos de los maestros transcurrió en el marco de un buen clima, según reconocieron los protagonistas.

En la primera reunión de la paritaria docente provincial del año, el Gobierno local ofreció una mejora salarial, a partir de marzo, del 15,5% en dos tramos, pero los gremios del sector educativo la rechazaron porque dicen que es "insuficiente" y exigieron que se incluya la vigencia de la cláusula gatillo, que no estaba contemplada en la propuesta oficial. A la salida del encuentro, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, dijo que van a "evaluar" los pedidos y no descartó que se pueda incluir el mecanismo de mejora de los sueldos de acuerdo a la marcha de la inflación. El próximo encuentro está previsto para el lunes 26 de febrero, a las 18.



La primera oferta del Gobierno sanjuanino está por encima de la pauta inflacionaria prevista por el Gobierno de Mauricio Macri para este año, que es del 15%, según lo expresado por los funcionarios nacionales, e incluso supera a la formulada el jueves por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a los maestros. La gestión de María Eugenia Vidal propuso una mejora del 15% en 3 tramos, sin cláusula gatillo, y una bonificación de 4.500 pesos para los agentes que no faltaron el año pasado.



En la discusión local, que tuvo lugar en la sala de reuniones del Ministerio de Educación, no estuvo presente el pago de ningún estímulo por presentismo. "No se ha hablado de ese tema", dijo Gattoni, quien en el encuentro estuvo acompañado por el titular del área educativa, Felipe de los Ríos, además de funcionarios de ambas áreas. En representación de los gremios asistieron Graciela López (UDAP), Olga Aubone (UDA) y Daniel Quiroga (AMET).



Sí, en cambio, el punto en el que coincidieron todos los representantes sindicales es la vuelta de la vigencia de la cláusula gatillo. Y solicitaron que lo que resta del ex Fondo Compensador, que en total es de 1.405 pesos por agente, sea incorporado al básico. En la actualidad, éste último ítem está en 5.354 pesos.



El temor de los gremios es que este año la inflación vaya a superar con creces el 15% previsto por el Gobierno Nacional. Incluso, según datos del Indec, la inflación de enero fue del 1,8% y la interanual se ubicó en el 25%.



La cláusula gatillo, un mecanismo que contempla un ajuste de los salarios en los casos en los que la inflación supera el incremento dispuesto por el Gobierno, ya fue utilizado por la administración local. Fue en enero, que se pagó con los sueldos de los empleados públicos de febrero, y que para las arcas locales representó casi 25 millones de pesos. Pero ahora la directiva del Gobierno Nacional es que no se ponga en marcha.

Las voces interesadas

GRACIELA LÓPEZ

UDAP

"Nosotros hemos dicho en la reunión que necesitamos un porcentaje más elevado y que lo que quedó de lo que fue el Fondo Compensador sea incorporado en el básico, es decir que pase a ser remunerativo".

OLGA AUBONE

UDA

"Consideramos que el ofrecimiento ha sido insuficiente de acuerdo a lo que hemos estado analizando sobre la situación. Hemos pedido que se considere una propuesta mejor".

DANIEL QUIROGA

AMET

"Esta ha sido una primera reunión, vamos a seguir negociando. Y en lo que hemos coincidido todos los gremios es que sí o sí debe estar presente la cláusula gatillo".