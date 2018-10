Las promociones y descuentos están impulsando las ventas por el Día de la Madre. Los comerciantes cruzan los dedos para que esta semana se consolide la tendencia de reactivación del consumo. Vienen de meses con números en rojo.





El Día de la Madre es la segunda fecha comercial más importante en ventas del año después de Navidad, pero hasta hace unos días los comerciantes no advertían un cambio en la tendencia de caída del consumo que los viene golpeando. Pero eso cambió desde el viernes pasado, en que gracias a un repunte inesperado en las ventas les volvió el alma al cuerpo a los empresarios, quienes renovaron las expectativas de que en la semana se consolide la tendencia de reactivación. Las agresivas promociones, beneficios y descuentos que están ofreciendo los negocios, y las acciones con bancos y tarjetas que ofrecen una menor tasa de interés en la financiación; han sido cruciales para revertir el ánimo de los consumidores que salieron a anticipar las compras.



El comercio, decidido a aprovechar al máximo la oportunidad ya decidió en forma institucional que para la celebración que se festeja el próximo domingo ampliarán los horarios de atención al público. El principal cambio es el decidido por los socios de la Cámara de Comercio de San Juan que el domingo abrirán medio día, de 9 a 13, cuando normalmente está cerrado. Hermes Rodríguez, presidente de la entidad, sostuvo que se estima que en la mayoría de los departamentos del interior con centros comerciales adoptarán la misma postura. Agregó que algunos negocios en forma particular también cerrarán el viernes y sábado un poco más tarde de lo habitual, sobre todo en los locales atendidos por sus propios dueños. Para el sábado próximo los negocios planean un horario de atención de 9 a 13 y de 16,30 a 20,30. ""Veníamos mal porque no arrancaban las ventas, y la gente se está restringiendo por la recesión. Pero el viernes todo cambió, ha habido como un despertar y la venta se recuperó. En el centro no se podía caminar, estaba atestado de gente y las promociones tienen mucho que ver. Incluso están funcionando muy bien las 12 cuotas para provincias de frontera, que pensábamos que no", explicó Rodríguez.

>Importante beneficio

21

por ciento es la tasa de interés del Plan en 12 cuotas que lograron los comercios de frontera como San Juan en convenio con tarjetas nacionales, vigente hasta el 6 de enero del 2019.



>Hasta fin de mes

Por la fuerte caída de las ventas de los últimos meses, el comercio sanjuanino puso en marcha desde el 3 de octubre un outlet, el tercero en lo que va del año y fuera del calendario tradicional, para traccionar el consumo.

Gran afluencia: Desde el viernes se notó mayor cantidad de gente en el centro cargada con bolsas. El domingo también abrirá el comercio.





CUOTAS Y PROMOCIONES



Un incentivo adicional ha sido la vuelta del Plan 12 cuotas, con una tasa de interés del 21%, menos de la mitad de lo que cobra por ejemplo el Ahora 12 (más del 50%) y muy lejos del costo financiero total del 110% al pagar por fuera del programa. Es gracias a un convenio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc), que regirá hasta el 6 de enero del 2019 para provincias de frontera como San Juan. Pero además, la tarjeta Data, por ejemplo, ofrecía financiar las compras hasta en 18 cuotas fijas y Naranja (ex Nevada), por su lado, ofrecía 7 cuotas para operaciones de cualquier día de la semana. A la financiación se suma que este año no quedó ningún local sin ofrecer alguna promoción tentadora: las vidrieras atraen las miradas con coloridas leyendas y carteles ofreciendo descuentos de hasta el 50%, y promos que consisten en llevar dos artículos y pagar solo uno, o comprar tres y pagar dos. En una recorrida por el centro, se encuentran ofertas de celulares en 12 cuotas sin interés, que van desde los $5.500 hasta $38.000 los más modernos. En indumentaria se pueden conseguir dos jeans por $990, 5 pares de zapatos por $990 y descuentos en electro y muebles del 15% y del 20% en lencería y marroquinería. También se promocionan los desayunos a domicilio a partir de los $600 pesos. Las flores este año vienen con precios altos porque, por ejemplo, regalar una docena de rosas costará alrededor de $1.200.