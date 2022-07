Una propuesta laboral generó repudio en las redes sociales. En el perfil de Twitter @soycamarero, que se dedica a compartir historias poco gratas sobre el trabajo del personal de gastronomía, compartió una conversación de una persona que buscaba mano de obra “barata”.

La conversación comienza con una frase que generó mucha indignación tanto en quien leía como en quienes lo compartieron en las redes sociales. “Hola, ¿tienes alguna amiga sin papeles para camarera/ayuda de cocina?”, fue la frase que, en pocas palabras, indicó tanto las condiciones laborales como los requisitos para formar parte del equipo.

Ante la indignante propuesta, el usuario no dudó en contestarle de forma clara y sin vueltas: ”Para pagar en negro y explotarla como no puede exigir sus derechos trabajando en esas condiciones. ¿Por qué no buscas a una que tiene? Es más ¿tiene que ser mujer si o si?”.

La contrarespuesta fue mucho más clara y dejaría boquiabierto a cualquier persona: “Correcto, para que trabaje mucho y cobrando poco”. Para apaciguar y justificar ese mensaje, agregó: Ayudan a gente también que de otra manera no podrían salir a flote. Es lo que me han pedido que busque, yo no decido. Nadie obliga a nadie”.

Sin ganas de seguir dando vueltas en el asunto, la charla terminó con un pequeño mensaje: “Búscalo en otro sitio”.

El posteo superó los 1.000 RT y tiene más de 3.000 me gusta, además algunos usuarios comentaron mensajes como: ”Deberia ser expuesto y que la gente que vaya a ese local sepa lo que hacen ahi, esto no es normal” y “Entonces a esa gente sin papeles (que ni siquiera deberían estar en el país en primer lugar), cómo sobreviven si no se les contrata? Es lo que hay”.