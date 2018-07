Así como anoche, durante el programa La noche de Mirtha , la actriz Catherine Fulop leyó una carta a favor de la legalización del aborto firmada por la Red Federal de Actrices Argentinas que le valió una dura devolución por parte de Baby Etchecopar ("las actrices han hecho un stand up de la ley", expresó el periodista), en los clásicos almuerzos de Mirtha Legrand el proyecto de ley volvió a ser tópico de debate.

En esta oportunidad, la propia Legrand fue quien dio a conocer nuevamente su postura, y quien aseguró que en el interior se está "muy en contra" de que la ley se apruebe en el Senado. "No, no, no. Yo he estado en Salta, Jujuy y no pasa eso", le respondió Narda Lepes , una de las invitadas a la mesa. "Vos no lo vas a practicar y no lo vas a hacer (...) queda clandestino y sigue habiendo negocios millonarios", reafirmó la cocinera, quien le preguntó a Legrand si estaba en contra de la ley o del aborto: "En contra de la ley, porque desde el momento de la concepción, hay vida (...) respetá mi manera de pensar, yo respeto la tuya. Es una cuestión generacional", respondió Mirtha. Narda, por su parte, también le refutó ese argumento. "No creo que tenga que ver con una cuestión generacional".

Sin embargo, la situación se puso aun más tensa cuando la modelo y expanelista de Pampita Online , Sol Pérez , reveló su punto de vista: "Por mi realidad social estuve en lugares de mucha pobreza y vi que la salud pública no está nada bien. Entonces me cuesta entenderlo desde el lado de 'las chicas que no tienen posibilidades si se legaliza el aborto van a dejar de morir'. Se necesita que el Estado esté también, porque no tiene plata para ponerla en marcha. Para mí, si va a un hospital y no tienen gasas, es lo mismo que sucede hoy con lo clandestino. Además, ¿las mujeres que no tienen plata van a ir a un hospital que no tiene recursos, que no hay gasas, que no están los médicos?", preguntó. Lepes, visiblemente molesta, le respondió sin vueltas. "Van a ir a a lo de una señora que ni siquiera es médica. Eso pasa, querida. No digas cualquier cosa, corazón".