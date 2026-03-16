Andrea del Boca, millonaria: ¿Sabés cuánto cobra por participar en GH?

Desde el mismo momento en que puso un pie en el estudio, Andrea del Boca llamó la atención del púbico que sigue el reality más famoso de la televisión. Fue una verdadera sorpresa que la actriz ingresara a la casa, donde -por H o por B- se ha hecho notar.

Son tatuadoras, se conocieron hace seis años y hoy están detrás de un proyecto que espera ser cobija del arte local: "Casa Estattua"

La participación de la ex Antonella y Celeste siempre Celeste no pasa desapercibida. Pero más allá del contenido que aporta al programa y de las escenas que protagoniza -la última a lágrima viva-, no fue por eso que ganó portales y se convirtió en noticia en las últimas horas.

Lo último más jugoso que se supo de Del Boca en Gran Hermano Generación Dorada nada tiene que ver con lo que ella hace en la casa, sino con lo que le pagan por estar allí.

A juzgar por las últimas emisiones, la hija del reconocido director no la está pasando de lo mejor, sin embargo, tiene un motivo más que jugoso para resistir: sus bolsillos.

Según reveló Ángel de Brito en su ciclo de streaming Ángel Responde, la conocida intérprete embolsa una suma nada despreciable , que hasta podría responder la pregunta que varios, incluidos algunos colegas, se hacen acerca de su participación en GH.

El conductor de América dijo que la actriz recibe “aproximadamente, un millón de pesos por día”; y luego sumó “Andrea del Boca cobra como 30 palos por mes. 25 millones de pesos por mes”.

¿Te parece mucha o poca plata para una figura de la televisión argentina?

El culebrón de Andrea del Boca

Desde pequeña, las lágrimas de Andrea del Boca supieron conmover a la platea. Y ya convertida en una mujer madura, sus lágrimas siguen dando tela para cortar desde la pantalla chica… aunque ahora no serían ficción (¿o sí?).

Las más recientes tienen que ver con la convivencia en Gran Hermano, que se puso álgida para Del Boca, al punto que cruce con sus compañeros la dejó tecleando. El conflicto comenzó por una dinámica de preguntas que derivaron en acusaciones cruzadas y en la visita de Andrea al confesionario, a lágrima viva.

image Los hermanitos le dijeron que Andrea del Boca era "la reina de las plantas", entre otras cosas, y terminó llorando

“Es un volcán en erupción lo que siento adentro”, confesó. “Lo que no me gusta es que utilicen una pregunta que yo contesté y me ataquen; que sea un ataque donde, evidentemente, les molesto mucho”, le contó a GH (y a los miles que siguen el programa).

Todo se desencadenó cuando ella tildó a un par de compañeros de “perritos falderos” y recibió la áspera devolución de Solange, que le dijo que era “la reina de las plantas”. Sol fue punta de lanza, porque lo cierto es que más de uno aprovechó la volada para pasarle factura a Del Boca, a quien acusaron de no jugar por dormir todo el día, de tener un ego muy grande y de no hacer autocrítica.

“Un beso a mi mamá, a mi tía y a mi hija. Estoy bien, no se asusten”, cerró su descargo en el confesionario la millonaria actriz.