BTS regresa a Latinoamérica en 2026 y por primera vez viene a la Argentina El grupo fenómeno del k-pop confirmó los conciertos que ofrecerán este año, tras un largo período lejos de los escenarios.

Tras casi cuatro años de pausa como grupo completo por el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, BTS, el fenómeno global del K-pop, anunció hoy, 13 de enero, las fechas y países de su esperada gira mundial 2026.

La confirmación oficial llega días antes de su comeback previsto para el 20 de marzo, cuando el septeto lance su quinto álbum de estudio, que hasta el momento lleva el título de BTS The 5th Album y está compuesto por 14 canciones nuevas.

Según la publicación de HYBE Labels, la serie de conciertos que RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Junkook ofrecerán este año arranca en Corea del Sur y se extenderá por Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

Los shows en la Argentina serán los días 23 y 24 de octubre en Buenos Aires. Todavía no hay información concreta acerca del estadio (o teatro) en el que se presentarán ni de la venta de entradas. En la página web oficial del grupo se limitan a adelantar las fechas y llaman a los fans a “mantenerse al tanto” de las novedades que irán publicando por es vía.

¿Cuándo serán los conciertos de BTS en America Latina?