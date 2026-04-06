Convocatoria para artistas: obras de Fernando Ramos

Tiene 29 años, es artista visual y estudiante avanzado de la carrera Licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan (Instagram @fer.ramos). Su práctica artística, sostiene, se desarrolla desde una perspectiva investigativa, entendiendo la producción visual como un campo de reflexión sensible, conceptual y material. Dentro de su producción, trabaja con pinturas acrílicas sobre diversos soportes, entre ellos MDF, cartulina forrada y lienzo, así como también con obra gráfica, principalmente grabados.

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Ramos destaca como un aspecto significativo que es una persona con discapacidad. Fue diagnosticado con esclerosis múltiple. “Esa condición atraviesa mi experiencia vital y práctica artística. No aparece en mi producción como un elemento anecdótico ni meramente representacional, sino como una dimensión que incide en los modos de hacer, en los tiempos del trabajo y en la relación con el cuerpo, la materia y el espacio”, dijo. Y agregó: “mi obra se sostiene en una búsqueda constante por transformar la experiencia en lenguaje visual”.

Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos : autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.

Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este LINK