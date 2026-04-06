Convocatoria para artistas: obras de Fernando Ramos

Tiene 29 años, es artista visual y estudiante avanzado de la carrera Licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan (Instagram @fer.ramos). Su práctica artística, sostiene, se desarrolla desde una perspectiva investigativa, entendiendo la producción visual como un campo de reflexión sensible, conceptual y material. Dentro de su producción, trabaja con pinturas acrílicas sobre diversos soportes, entre ellos MDF, cartulina forrada y lienzo, así como también con obra gráfica, principalmente grabados.
Ramos destaca como un aspecto significativo que es una persona con discapacidad. Fue diagnosticado con esclerosis múltiple. “Esa condición atraviesa mi experiencia vital y práctica artística. No aparece en mi producción como un elemento anecdótico ni meramente representacional, sino como una dimensión que incide en los modos de hacer, en los tiempos del trabajo y en la relación con el cuerpo, la materia y el espacio”, dijo. Y agregó: “mi obra se sostiene en una búsqueda constante por transformar la experiencia en lenguaje visual”.
Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.
Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.
Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.
Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]