    • 20 de abril de 2026 - 06:40

    Convocatoria para artistas: obras de Mercedes Yacante

    La artista visual sanjuanina, que ha realizado diversos trabajos de muralismo en la provincia, comparte con los lectores algunas de sus obras.

    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional.

    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Mercedes Yacante

    yacante apertura VA

    Mercedes Yacante (Merce Yacante en las redes), es una artista/muralista sanjuanina con gran trayectoria en la provincia, que realizó murales en distintos puntos de la ciudad, como el del edificio de calles Av. Ignacio de la Roza y Av. Alem (junto a otros dos artistas), el mural que se luce en el anfiteatro "El Globito" del Centro Cultural Estación San Martín (de 2025) y el gran mural del Chalet Cantoni - Casa Cultural, tras resultar ganadora de la convocatoria 2026.

    Leé además

    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional. 

    Convocatoria para artistas: cuento de Miguel Ángel Cabello Lázzaro

    Por Redacción Diario de Cuyo
    difunta, el nuevo proyecto que estrenara en san juan busca bailarines: los detalles de la convocatoria que pagara por danzar

    "Difunta", el nuevo proyecto que estrenará en San Juan busca bailarines: los detalles de la convocatoria que pagará por danzar

    Actualmente pinta cuadros, realiza ilustraciones digitales y murales a pedido.

    Las obras

    yacante 10

    yacante 11

    yacante 5

    yacante 6

    yacante 3

    yacante 9

    yacante 2

    CONVOCATORIA ABIERTA

    Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

    Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

    Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.

    Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

    Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este Link.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Luis Brandoni falleció a los 86 años.

    Murió Luis Brandoni a los 86 años, emblema del cine, teatro y televisión

    Por Redacción Diario de Cuyo
    mujeres argentinas, desde adentro: de es el hijo que regreso a casa a pulir la piedra preciosa, la emocion de quienes hacen la obra maestra

    Mujeres Argentinas, desde adentro: de "es el hijo que regresó a casa" a "pulir la piedra preciosa", la emoción de quienes hacen la obra maestra

    Por Celeste Roco Navea
    Viejos tiempos. Manager Capitalista, integrada por Sandro Storani, Jonatan Brócoli, Lucas To, Amílcar Milcasas y Pablo Moya (Fotos Brenda Salles)

    Manager Capitalista vuelve a sonar con el relanzamiento de "Menos es Más"

    Por Estela Ruiz M.
    La Agenda Cultural de San Juan incluye el cierre de la Feria Flamenca Raíces, en el Centro Cultural Conte Grand

    Agenda cultural de San Juan: paseos, ferias y mucho arte para este domingo

    Por Redacción Diario de Cuyo