Convocatoria para artistas: obras de Mercedes Yacante

Mercedes Yacante (Merce Yacante en las redes), es una artista/muralista sanjuanina con gran trayectoria en la provincia, que realizó murales en distintos puntos de la ciudad, como el del edificio de calles Av. Ignacio de la Roza y Av. Alem (junto a otros dos artistas), el mural que se luce en el anfiteatro "El Globito" del Centro Cultural Estación San Martín (de 2025) y el gran mural del Chalet Cantoni - Casa Cultural, tras resultar ganadora de la convocatoria 2026.

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Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.

Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este Link.