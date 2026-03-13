El "medio bajón" de Fernando Aguilera y Los Energúmenos

Ante las múltiples consultas de amigos y seguidores, a través de un video, el artista sanjuanino contó que el nuevo show de Fernando Aguilera y Los Energúmenos, que fusiona rock, tango y folclore , pasará para el mes de julio, con lo que habrá que esperar un buen tiempo para verlos. Y aclaró que las entradas ya adquiridas tienen total validez para la nueva cita .

Nueva cita en la Sala Auditorium

“Paso por acá rápidamente para comunicarles que la fecha del día 27 de marzo en el Teatro del Bicentenario de Los Energúmenos ha sido reprogramada”, comenzó su video en redes sociales. “Por una cuestión ajena a la banda hemos tenido que postergar en el calendario, mover del calendario la fecha del Bicentenario. ¿Qué pasa? En el mismo fin de semana de nuestra fecha llega el IronMan a San Juan y ocupan todo el predio del Teatro del Bicentenario, ya lo habrán visto años anteriores. Así que no han solicitado por favor que cediéramos la fecha y nos parece que tiene una cierta lógica ¿no?”, continuó el ex Roxana Porcellana. “Medio bajón también porque ya teníamos todo organizado para el 27, pero bueno, como dicen las viejas ‘No hay mal que por bien no venga’, señoras y señores”, agregó con buen humor el músico, no sin agradecer a quienes, con la compra de tickets, apoyan la autogestión y el trabajo independiente de los artistas sanjuaninos.