    • 13 de marzo de 2026 - 11:57

    El "medio bajón" de Fernando Aguilera y Los Energúmenos

    El debut en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario, anunciado para marzo, se postergó por razones ajenas a la banda. Enterate por qué y cuándo será.

    El artista sanjuanino Fernando Aguilera y su tribu deberán esperar un poco más para encontrarse en la Sala Auditorium

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    Por Estela Ruiz M.

    Con mucha emoción y expectativa el músico sanjuanino Fernando Aguilera había anunciado su llegada a la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario, en el marco de la programación 2026. Sin embargo, algo obligó a reprogramar la fecha, inicialmente prevista para el 27 de marzo.

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    “Paso por acá rápidamente para comunicarles que la fecha del día 27 de marzo en el Teatro del Bicentenario de Los Energúmenos ha sido reprogramada”, comenzó su video en redes sociales. “Por una cuestión ajena a la banda hemos tenido que postergar en el calendario, mover del calendario la fecha del Bicentenario. ¿Qué pasa? En el mismo fin de semana de nuestra fecha llega el IronMan a San Juan y ocupan todo el predio del Teatro del Bicentenario, ya lo habrán visto años anteriores. Así que no han solicitado por favor que cediéramos la fecha y nos parece que tiene una cierta lógica ¿no?”, continuó el ex Roxana Porcellana. “Medio bajón también porque ya teníamos todo organizado para el 27, pero bueno, como dicen las viejas ‘No hay mal que por bien no venga’, señoras y señores”, agregó con buen humor el músico, no sin agradecer a quienes, con la compra de tickets, apoyan la autogestión y el trabajo independiente de los artistas sanjuaninos.

    Así las cosas, Fernando Aguilera y Los Energúmenos presentarán su espectáculo en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario el 18 de julio.

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