Gran Hermano: la hija de Andrea del Boca no dio el batacazo esperado

La llegada de Anna Chiara del Boca a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, bajo la emotiva consigna del "Congelados", generó una fuerte repercusión mediática, pero un balance agridulce en las planillas de Ibope . El reality lideró el podio con 12.3 puntos (algunos hablan de 12:8), aunque marcó su promedio más bajo de las últimas jornadas .

Filtran video inédito de la caída de Andrea del Boca en Gran Hermano: "Quiero a mi mamá"

Gran Hermano castigó a toda la casa: una sanción inédita después de romper la regla del silencio

El reality lideró el podio con 12.3 puntos (algunos hablan de 12.8), aunque marcó su promedio más bajo de las últimas jornadas El reality lideró el podio con 12.3 puntos (algunos hablan de 12.8), aunque marcó su promedio más bajo de las últimas jornadas

En términos de audiencia, Telefe mantuvo el liderazgo absoluto de la noche, logrando ser lo más visto del día. No obstante, los analistas de la industria advierten que el efecto "hija de Andrea del Boca" no fue el estallido que se esperaba. Considerando que Pasapalabra le entregó un piso sólido de 10.6 puntos, los picos del programa fueron moderados.

Mientras tanto, en la vereda de enfrente, El Trece logró un crecimiento significativo. El ciclo Es mi sueño promedió 7.1 puntos y si bien quedó lejos de GH, fue su marca más alta hasta la fecha, consolidándose como lo más visto del canal y recortando distancias en una franja horaria codiciada.

El ingreso de la joven se dio en un clima de absoluta quietud. Con los participantes inmóviles, Anna recorrió el living (y buena parte de la casa) mientras sonaba "Tonta, pobre tonta", el clásico de su madre, Andrea del Boca , quien debió abandonar el juego tras un grave accidente doméstico el pasado 6 de abril. El objetivo oficial era retirar la valija de la actriz, pero la visitante aprovechó cada segundo para marcar territorio y plantar la duda de si, algún día, se sumará a los hermanitos.

Anna del Boca congeló más aún al grupo rival de su madre

Al cruzarse con Manuel Ibero, le aseguró: “Sabés que en mí tenés una aliada siempre”. Sin embargo, el momento de mayor calidez fue para Yisela “Yipio” Pintos, a quien abrazó afectuosamente mientras le confesaba que deseaba verla en la final. Antes de cruzar la puerta de salida, Anna lanzó una advertencia letal que sacudió a los jugadores: “Voy a ser clara, hay Del Boca para rato. A los perritos falderos, que ladren y sigan ladrando. El que se porta mal no se lleva el premio”.

Ángel de Brito y la polémica del auricular

A pesar de la carga dramática, el foco de la conversación en redes sociales viró rápidamente hacia un detalle técnico que no pasó desapercibido para el ojo crítico de Ángel de Brito. El periodista compartió una captura de pantalla donde se veía claramente que la joven portaba un dispositivo en su oído.

“¿Hola, auricular?”, cuestionó el conductor en sus plataformas, disparando una ola de teorías. Los seguidores del programa no tardaron en señalar que Anna Chiara habría ingresado con un "retorno" para recibir indicaciones directas de la producción, una ventaja que no se había observado en ediciones anteriores del desafío.

image Ángel De Brito hizo foco en el auricular que llevaba la hija de Andrea del Boca

Mirá el ingreso de la hija de Andrea del Boca, Anna, para el "Congelados"