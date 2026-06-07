Lali emocionó a River con un homenaje al Indio Solari y cerró su show con el "pogo más grande del pop"

7La primera presentación de Lali como artista principal en el estadio River Plate ya tenía asegurado un lugar en la historia. Más de 80 mil personas colmaron el Monumental para presenciar un espectáculo de nivel internacional, con invitados de lujo, una producción impactante y un repertorio que recorrió toda su carrera.

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Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores de la noche llegó sobre el final, cuando la cantante decidió rendir homenaje a Indio Solari.

En medio de una atmósfera cargada de emoción por la reciente muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Lali eligió despedirse de su público con un tributo que sorprendió y emocionó a miles de personas. La artista fusionó su canción “No me importa” con “Ji Ji Ji”, el clásico absoluto del repertorio ricotero, mientras las pantallas gigantes proyectaban imágenes del músico.

La respuesta del público fue inmediata. Miles de fanáticos comenzaron a saltar al ritmo de una de las canciones más emblemáticas del rock nacional, generando una escena impactante que unió generaciones y estilos musicales en un mismo momento. El Monumental vibró con un pogo multitudinario que muchos ya definieron como “el pogo más grande del pop”.

“Gracias, Indio Solari, por tanto”, expresó Lali desde el escenario. La frase desató una ovación que se prolongó durante varios minutos y que terminó convirtiéndose en uno de los instantes más emotivos de toda la noche.

HOMENAJE

El homenaje tuvo un significado especial no solo por la reciente partida del músico, sino también por la admiración mutua que existía entre ambos artistas. Años atrás, Solari había definido a Lali como “esa muchachita que llena estadios”, una frase que con el paso del tiempo terminó adquiriendo un carácter casi profético.

Este fin de semana, frente a una multitud en River, la cantante confirmó aquella definición al convertirse en una de las pocas artistas argentinas capaces de encabezar un espectáculo de semejante magnitud. Por eso, el tributo fue también una forma de reconocimiento hacia una figura que marcó la historia de la música nacional.