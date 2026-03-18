Lionel Scaloni dio a conocer la última lista de la Selección Argentina antes del Mundial 2026

Ángel Di María y su vuelta a la Selección argentina: qué dijo sobre jugar en el Mundial 2026

Lautaro Martínez encendió las alarmas en la Selección argentina por una lesión a semanas de la Finalíssima

Las dos principales sorpresas del DT son Tomás Palacios (defensor del Inter de Milán que que está a préstamo en Estudiantes de La Plata) y Gabriel Rojas (lateral izquierdo de Racing). Pero también figuran apellidos que ya estuvieron, pero ahora recibieron un espaldarazo de cara a la Copa del Mundo: Valentín Barco (Racing Estrasburgo de Francia), Máximo Perrone (Como de Italia), Gianluca Prestianni (Benfica de Portugal) y el "Flaco" José López (Palmeiras de Brasil).

Este llamado también dejó un análisis en el costado de las ausencias, porque no figuran ni el segundo goleador de la Ligue 1 Joaquín Panichelli (14 tantos detrás de Mason Greenwood, con 15) ni el mediocampista del Real Madrid Franco Mastantuono .

Tampoco estarán disponibles Lautaro Martínez (Inter de Milan) y Lisandro Martínez (Manchester United), pero en ambos casos se decidió preservarlos por distintas lesiones musculares que sufrieron en los últimos días pero que no los marginará de la Copa del Mundo.

Hay que recordar que Argentina debía disputar el viernes 27 de marzo la Finalíssima contra España en Qatar y días más tarde afrontaría un duelo preparatorio contra el seleccionado qatarí . Sin embargo, el contexto geopolítico en Medio Oriente obligó a cancelar esa sede, aunque las federaciones no lograron ponerse de acuerdo para encontrar un nuevo estadio con el fin de protagonizar este título entre el campeón de América y España .

En ese contexto, la Albiceleste tendrá esta Fecha FIFA de marzo para pulir los últimos detalles pensando en lo que será la Copa del Mundo que organizarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá. Si bien hay pautada una ventana más de amistosos, ese proceso será del lunes 1 al martes 9 de junio. Es decir que para esos choques preparatorios, Scaloni ya tendrá que presentar a los jugadores que serán parte de la nómina final de 26 citados para la Copa del Mundo que deberá presentarse como máximo ese 1 de junio, según los primeros informes. Si bien todavía la FIFA no oficializó este calendario de presentaciones, la prelista con un máximo de 35 convocados tendría como fecha de tope el lunes 11 de mayo.

De cara al certamen, Argentina debutará en el Grupo J contra Argelia el 16 de junio a las 22:00 (hora de Argentina) en el Kansas City Stadium. Sus siguientes compromisos serán ante Austria, el 22 de junio a las 14:00 en el Dallas Stadium, y contra Jordania el 27 de junio a las 23:00 en la misma sede.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).