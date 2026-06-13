DIARIO DE CUYO en el Mundial 2026: desde Ezeiza, comienza la cobertura exclusiva del sueño argentino

DIARIO DE CUYO ya vuela rumbo a Kansas para acompañar a la Selección. Conocé cómo será el despliegue para contarte todo lo que pase adentro y afuera de la cancha.

El camino hacia la gloria mundialista comenzó oficialmente para DIARIO DE CUYO. Con la mira puesta en el debut de la Selección Argentina en Estados Unidos, Rodrigo Nacif, enviado especial, inició su travesía desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, marcando el punto de partida de una ilusión que moviliza a todo un país.

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Rumbo a Kansas: el epicentro de la ilusión El destino inmediato es la ciudad de Kansas, donde el próximo martes la "Albiceleste" tendrá una cita fundamental. DIARIO DE CUYO estará presente de forma exclusiva para llevar a los sanjuaninos y al mundo cada detalle de lo que ocurra en el territorio estadounidense.

Esta cobertura especial no se limitará únicamente a los 90 minutos de juego. El compromiso asumido es brindar una mirada integral: "Te vamos a contar todo lo que pasa adentro y afuera de la cancha", aseguró Rodrigo, destacando que se vivirá el mundial "desde adentro".

Una cobertura con sello propio La presencia de DIARIO DE CUYO en el lugar de los hechos garantiza una perspectiva única para sus lectores. Desde el momento en que el avión despegó de Ezeiza rumbo a Kansas, comenzó a tejerse una crónica que promete capturar la esencia del sueño mundialista y la pasión que rodea a la Selección Argentina en este nuevo desafío internacional.