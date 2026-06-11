El detrás de escena de la convocatoria de urgencia de Marcos Senesi al Mundial: el video del momento del llamado

Diez minutos. Ese fue el margen que separó a Marcos Senesi de enterarse por los medios que estaba en el Mundial 2026 . El defensor de 29 años recibió el llamado de Lionel Scaloni apenas unos instantes antes de que la Selección Argentina hiciera oficial su convocatoria, en un proceso que se definió en las últimas horas y que tuvo a otro jugador como primera opción.

La secuencia arrancó con la baja de Leonardo Balerdi . El defensor del Olympique de Marsella quedó descartado por una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha, y Scaloni anunció que se iba a tomar uno o dos días para definir al reemplazante, a la espera de la evolución de otros futbolistas con problemas físicos. “Tenemos una idea, pero capaz un día o dos nos vamos a tomar. La prueba de hoy nos despejó muchas dudas para ver qué le hace falta al equipo. Si digo que el reemplazante está acá es muy fácil y, si no, llaman a todo el mundo. Hay dos opciones y vamos a esperar. Lo importante es que el plantel ha dado buenas muestras, que los jugadores están bien de salud”, declaró el entrenador en la conferencia de prensa posterior a la goleada en el amistoso ante Islandia .

Hasta la víspera del anuncio, el elegido iba a ser Agustín Giay . Fue la situación de Nicolás Tagliafico la que terminó por inclinar la balanza . El lateral izquierdo del Olympique de Lyon arrastra una lesión muscular en el sóleo izquierdo y está descartado para el debut del martes 16 de junio ante Argelia . Con ese escenario sobre la mesa, Scaloni se decantó por Senesi, un zurdo que puede cubrir el sector izquierdo de la defensa y que amplía las alternativas del cuerpo técnico junto con Lisandro Martínez , Facundo Medina y Valentín Barco .

El llamado llegó diez minutos antes de que la cuenta oficial de la Albiceleste publicara el comunicado. “El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026“, rezó el mensaje oficial. Para entonces, el jugador ya sabía. Según fuentes cercanas al seleccionado, fue el propio cuerpo técnico quien lo contactó en ese margen previo al comunicado oficial.

Lo que esas mismas fuentes revelan es que Senesi no llegó a ese momento por azar. Durante las semanas previas, tanto él como su novia Kelci-Rose Bowers —futbolista del Bournemouth— mantuvieron una rutina de entrenamiento diaria. Los dos se cuidan mucho con las comidas y no consumen alcohol. Incluso en los días de vacaciones, la desconexión fue parcial. La pareja había estado en Miami y luego se trasladó a Ibiza, pero el contexto de la Selección nunca quedó del todo atrás. “Todo este tiempo, como que ninguno de los dos ha desconectado. Los dos estamos conscientes de la situación, del defensa central que se lesionó”, contó su novia en el video que se viralizó al momento del llamado.

La reacción quedó registrada. Cuando sonó el teléfono, Senesi atendió con la voz cortada: “Bueno, ahora sí, obviamente tenía la ilusión”. Del otro lado de la cámara, su novia no pudo contenerse. El grito que siguió resumió semanas de espera.

Con la convocatoria confirmada, Senesi deberá viajar desde Ibiza hacia Estados Unidos a primera hora de este viernes para incorporarse al plantel. Su llegada completa el bloque defensivo de la Albiceleste, que queda conformado por Gonzalo Montiel (River Plate), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Tagliafico, Medina, Nahuel Molina (Atlético de Madrid) y el propio Senesi, recién firmado con el Tottenham.

Senesi, de 29 años, llega en uno de sus mejores momentos. El marcador central zurdo, nacido en Concordia, Entre Ríos, disputó 38 partidos con el Bournemouth en la última temporada de la Premier League —donde acumuló 3.334 minutos—, aportó cinco asistencias y mantuvo su arco en cero en 11 ocasiones. Con un 82% de precisión en los pases y 196 duelos ganados, según las estadísticas oficiales del torneo, el defensor se asentó como pilar del equipo inglés antes de abandonar el club al término de su contrato de cuatro años, con un total de 129 partidos y 6 goles.

Su nuevo destino es el Tottenham Hotspur, donde coincidirá con su compatriota Cristian “Cuti” Romero. “Desde el primer momento, el club me ha demostrado por qué me quieren y cuánto desean que forme parte de lo que están construyendo. Quiero ganar títulos con el Tottenham y haré todo lo posible para lograrlo”, expresó el defensor en declaraciones oficiales de los Spurs tras confirmar el fichaje.

Su trayectoria en el fútbol europeo comenzó en el Feyenoord de Países Bajos, adonde llegó en 2019 tras 72 partidos en San Lorenzo. En tres temporadas con el club neerlandés sumó 116 encuentros, marcó 9 goles y disputó la final de la UEFA Conference League. Fue precisamente ese rendimiento el que abrió las puertas del Bournemouth en 2022, donde el club lo despidió con un elogio: “Desde su llegada procedente del Feyenoord, el defensa central ha sido una figura clave en uno de los periodos más exitosos de la historia del club”.

Con la Selección, Senesi tiene un vínculo breve pero constante. Fue convocado por Claudio Úbeda al Mundial Sub 20 de Corea del Sur en 2017, donde jugó tres partidos y anotó un gol ante Guinea. Scaloni lo citó para la Finalissima en Wembley en 2022, aunque no lo incluyó en la lista para Qatar. Su debut como titular con la Albiceleste llegó en octubre de 2025, en un amistoso frente a Venezuela, y acumula tres partidos oficiales con la camiseta mayor.