El volante croata Luka Modric, estrella de su seleccionado y de Real Madrid de España, aseguró que Argentina, "con Lionel Messi, siempre es favorita a ganar el Mundial" y que le parece "un equipo más fuerte que en los últimos años".

Modric, de todas maneras, recordó que Croacia goleó por 3 a 0 a la Argentina, con Messi, en la fase inicial de Rusia 2018.

"Argentina con Messi siempre es favorita para ganar el Mundial, pero jugamos en el último torneo y ganamos", señaló el talentoso mediocampista en declaraciones a ESPN.

El "10" de Real Madrid, con el que viene de ganar la Champions League y la liga local, jugará su cuarto Mundial luego de Alemania 06, Brasil 14 y Rusia 18, en el que se consagró subcampeón al perder la final con Francia por 4 a 2.

Aunque prefirió no enumerar a sus candidatos en Qatar 2022, al hablar del equipo que conduce Lionel Scaloni dijo: "Son muy buen equipo, me parece más fuerte que hace unos años. Han creado un grupo muy fuerte con Messi a la cabeza, que es un jugador diferente. Están más unidos, no han perdido muchos partidos".

Lionel, a Barcelona en vacaciones

Lionel Messi llegó ayer a Barcelona donde pasaría el último tramo de sus vacaciones y su cumpleaños número 35 el próximo 24 de junio. El capitán del seleccionado argentino y su familia salieron desde Rosario el martes cerca de las 21 y ayer aterrizaron con el avión privado en Barcelona.

El crack de París Saint Germain estuvo en su ciudad natal durante nueve días luego de su gran participación con el seleccionado en la Finalissima contra Italia en Londres y en la goleada frente a Estonia en Pamplona por 5-0 en la que anotó todos los goles.

Messi deberá volver a París en los primeros días de julio ya que el 4 está programado el inicio de una gira por Japón con su figura como principal atracción.

El 24 de junio, el ganador de siete balones de Oro volverá a festejar su cumpleaños número 35 en familia, no como los 34 cuando estuvo en la Copa América de Brasil.