Bienvenida. Daniel Díaz arribó ayer a la provincia y se reunió con José Díaz, secretario general del SEP con quien finiquitó los términos de su contrato. El salteño es un refuerzo de gran calidad para el equipo continental sanjuanino.

A fines de 2014, cuando Daniel Díaz, cerraba su relación con el primer equipo continental (profesional) argentino, el San Luis Somos Todos, se rumoreaba que el, por entonces flamante, primer equipo sanjuanino integrante de la tercera categoría mundial, el SEP-San Juan, podría contar en sus filas con el ciclista salteño que sorprendió al país ganando la Doble Bragado con sólo 19 años (2009) y que es el único doble ganador del Tour Internacional de San Luis, carrera 2.1 de la UCI (2013 y 2015); la buena relación de Díaz con, quien por entonces era el entrenador del equipo sanjuanino Adrian Gariboldi, había encendido una luz de esperanza; sin embargo todo quedó en dimes y diretes.

A los Tour de San Luis 2013 y 15, Daniel suma Doble Bragado 2009 y triunfos en Europa.

Hoy, tras tres temporadas, en las que Díaz corrió en el Funvic, continental, de Brasil (2015) y durante 2016 y 2017 en el Delko Marseille - Provence KTM, equipo Pro Continental (2da categoría profesional) francés y el equipo sanjuanino se consolidó en la competencia internacional; los caminos del "Terrible" Díaz y del SEP se juntaron.

José Alberto Díaz, secretario de la entidad gremial y director general del equipo, consiguió la "figurita difícil" y completó su álbum. "Para mi es un orgullo venir a correr a un equipo como el SEP, en el que corrió uno de los entrañables amigos, como Chuky (Elías) Pereyra)", contó emocionado este hombre de 28 años, que después de un par de temporadas en Europa, junto a su esposa, María de los Ángeles Corvalán pusieron sobre la balanza distintas opciones y dieron prioridad a volver al país.

Sin dudas, se trata del refuerzo "estrella" del SEP para esta temporada, un ciclista que viene a cubrir el vacío que tanto les costó llenar a los "bichos verdes" tras la salida de Laureano Rosas. "En Europa los equipos están achicando sus plantillas y tuve ofertas de un par de equipos para quedarme, pero decidí retornar a la Argentina", dijo quien hasta fin de año deberá correr con la camiseta del conjunto francés.



Sobre la temporada, Daniel, comentó que correrá éste domingo y luego retornará a Salta para continuar su preparación de pretemporada. "La idea es volver para estar en las clásicas y prepararme para enero donde estarán el Giro del Sol y la Vuelta", explicó.



Muy contento con la llegada del profesional salteño, José Díaz, secretario del SEP, comentó que "tenemos un equipo muy competitivo que puede destacarse en cualquier carrera y la idea es tener una programación más continua". Por haberse ido tan temprano a Europa, Díaz tiene una asignatura: ganar un carrera en San Juan. "Vine pocas veces y cuando lo hice con el San Luis Somos Todos, veníamos con la idea específica de sumar kilómetros. Me gustó mucho la Calingasta; espero poder ganar pronto".

Equipos anteriores

5 Son los equipos profesionales donde corrió Díaz: Cafés Baqué (España, 2010); Le Pomme Marseille (Francia, 2011), San Luis ST (2012 y 13), Funvic (Brasil, 2014 y 15) y Delko Marseille - Provence KTM (Francia, 2016 y 17).

Dani es la cuarta incorporación

Cada año el SEP-San Juan apunta todas sus fichas a ser protagonista en cada temporada. Este nuevo ciclo no será la excepción para el conjunto sanjuanino que cerró su plantilla con cuatro incorporaciones y dos bajas. Daniel Díaz se sumó ayer a los arribos del misionero Santiago Yeri, el pampeano Julián Barrientos y el chileno José Luis Rodríguez.

Quienes no continuarán serán el ruso Andrey Sartasov y el mexicano Ignacio Prado. La plantilla del SEP es amplia y puede afrontar dos carreras de manera simultánea. Lo integran: Mauricio Muller, Juan Pablo Dotti, Gastón Javier, Ignacio Pérez, Emiliano Ibarra, Gonzalo Najar, Darío Álvarez, Lionel Biondo, Efrain Toloza, Mauricio Quiroga, Franklin Olmos y Enzo Ayrton Silva. El hecho de tener un equipo largo hará que no todos puedan participar en la temporada sanjuanina, debido a que la Federación Ciclista Sanjuanina sólo permite equipos de 8 y el SEP no podrá poner en ruta a sus 16 integrantes.