Por el lado del Millonario su aniversario número 119 incluyendo un emotivo mensaje del técnico más ganador del club, Marcelo Gallardo; mientras que por el lado xeneize, la celebración fue por los 80 años de vida de ese mito del fútbol mundial llamado la Bombonera, el estadio de Boca.

A continuación, el detalle de cada aniversario por parte de River y Boca, en medio de la pandemia por el coronavirus que azota al mundo.

Sin dudas, un cumple muy distinto.

Locutor de lujo

Marcelo Gallardo (foto), el técnico más ganador de la historia de River con 11 títulos, ofició de locutor en el video institucional publicado en redes sociales por el aniversario 119no de la fundación del club, cuyo mensaje deja una enseñanza: "Los deseos no llegan solos, hay que salir a buscarlos". El Muñeco hace con su voz un repaso de la historia de River, que está articulado con imágenes de los grandes ídolos, los momentos más gloriosos y también los más duros como el paso del equipo por la Primera B Nacional. "En cada cumpleaños pedimos nuestros deseos. Lo que nadie te dice, es que estos no llegan solos. Hay que salir a buscarlos. Como hizo aquel grupo de trabajadores, que juntos, en un día como hoy, se unieron detrás de un deseo: formar un club. Y formaron el club más grande de todos", introduce Gallardo. El repaso histórico de River no olvida el momento deportivo más dramático y refresca la salida del equipo el día del regreso a Primera División ante Almirante Brown en el Monumental. El cierre del video es con la corrida de Pity Martínez para anotar el tercer gol de la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid y finalmente el saludo del Muñeco.

El Templo mundial

Se llama oficialmente Estadio Alberto J. Armando, como el nombre de un expresidente del club, pero el mundo lo reconoce por su apodo: la Bombonera. El 25 de mayo de 1940 se inauguró con un amistoso entre Boca y San Lorenzo, que ganó el anfitrión 2-0. El arquitecto de esta obra que trasciende el fútbol fue el esloveno Viktor Sulcic y su ingeniero estructural fue José L. Delpini. Diego Maradona la bautizó como "el Templo del fútbol mundial". En ella, el xeneize obtuvo 15 títulos, destacándose dos Copas Libertadores: 1978 y 2001. El jugador con más partidos es el máximo ídolo, Román Riquelme (foto), con 206. "Es el patio de mi casa", se ufanó alguna vez de calificar a la Bombonera el actual vicepresidente de la institución. El máximo goleador es Martín Palermo, con 129 tantos (hizo en total 236 con esa camiseta). De la Bombonera se ha dicho de todo, pero la pasión de los hinchas cuando su equipo juega es lo que más se reproduce en el mundo. De ahí, la frase del volante de Flamengo en los "90, Junior, antes de entrar a jugar un partido allí: "Hemos jugado en el Maracaná, pero ojo que esta cancha se mueve de verdad", les advirtió a sus compañeros.