Cárcel para “El Diente” y “El Paisano” por desvalijar una casa en Chimbas Dos jóvenes fueron condenados a prisión efectiva tras robar televisores y un amplificador de una vivienda del barrio Conjunto 8. Vecinos los vieron huir y la Policía los atrapó con los objetos robados.

Dos jóvenes conocidos en el ambiente delictivo como “El Diente” y “El Paisano” recibieron penas de prisión efectiva luego de ser hallados culpables de desvalijar una vivienda en Chimbas. El fallo fue dictado en el marco de un juicio abreviado, impulsado por el Ministerio Público Fiscal, a través de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

La causa estuvo a cargo de los fiscales Cristian Catalano y Paula Aarredondo, con la intervención del ayudante fiscal José Luis Salinas Molina.

El hecho ocurrió el 8 de enero de 2026, alrededor de las 17:30, cuando Matías Eduardo Aracena alias “El Diente” y Matías Ezequiel Tejada alias “El Paisano” ingresaron a una vivienda del barrio Conjunto 8, en el departamento Chimbas.

Para cometer el ilícito, violentaron la puerta trasera del inmueble y sustrajeron diversos elementos, entre ellos dos televisores y un amplificador marca Cort de 15 watts.

La maniobra no pasó desapercibida: vecinos de la zona observaron el accionar de los delincuentes y dieron aviso a las autoridades.

Al día siguiente, el 9 de enero, cerca de las 14:30, efectivos de la Departamental N.º 2 lograron aprehender a ambos sujetos en un descampado del barrio Los Toneles, donde se encontraban en posesión de los efectos sustraídos, entre ellos un televisor de 42 pulgadas y el amplificador Cort.

Los elementos fueron reconocidos por el damnificado y restituidos de manera inmediata, mientras que los acusados quedaron a disposición de la Justicia.

Finalmente, el 12 de enero de 2026, a las 09:30, se celebró la audiencia en la que se acordó la aplicación del instituto de juicio abreviado. Como resultado, la Justicia condenó a: Matías Eduardo Aracena (18) a cinco meses de prisión efectiva, por el delito de robo simple y a Matías Ezequiel Tejada (18) a la pena única de un año de prisión efectiva, también por robo simple, con cumplimiento en el Servicio Penitenciario Provincial.