Caucete despide a Enzo Maravilla, el joven de 19 años que murió en un trágico choque en Ruta 270 El joven perdió la vida en un violento accidente entre su moto y una camioneta. Su acompañante continúa internado en estado delicado.

El departamento Caucete atraviesa momentos de profundo dolor y consternación por la muerte de Enzo Maravilla, un joven de 19 años, quien falleció tras protagonizar un grave accidente de tránsito sobre la Ruta 270. La tragedia ocurrió en la noche del lunes 12 de enero de 2026, a la altura del barrio Nikizanga, y dejó a toda la comunidad sumida en la tristeza.

“Con enorme pesar, se informó el fallecimiento de Enzo, hijo del reconocido radiólogo César Maravilla. Desde distintos sectores de la sociedad caucetera hicieron llegar mensajes de acompañamiento y condolencias a su familia y amigos en este momento tan difícil. Q.E.P.D.”, fue el primer mensaje que se viralizó entre los cauceteros, confirmado la identidad de la víctima.

Luego, desde la familia comunicaron que el velatorio de Enzo se realizará en las Salas Velatorias San José, ubicadas frente a la plaza departamental de Caucete, a partir de las 14 horas de este martes 13 de enero. Todavía no informaron el horario del sepelio y el lugar.

En el siniestro también resultó gravemente herido el acompañante del motociclista, un joven de 18 años, identificado con el apellido Leiva, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson.

Según el parte médico oficial emitido este martes, el joven permanece internado en terapia intensiva, se encuentra lúcido y estable, aunque con pronóstico reservado. Su evolución es seguida de cerca por el equipo médico.

Cómo fue el accidente en la Ruta 270

La tragedia se produjo antes de las 22 horas del lunes, cuando por causas que aún se investigan, una camioneta Ford EcoSport colisionó con la motocicleta en la que se desplazaban los dos jóvenes. Como consecuencia del violento impacto, Enzo Maravilla fue trasladado al Hospital Rawson, donde falleció una hora más tarde.

El conductor de la camioneta, un hombre de 67 años, no sufrió lesiones de consideración, según informaron fuentes policiales.

Con el paso de las horas, la investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal permitió avanzar en la reconstrucción del hecho. La principal hipótesis indica que la motocicleta habría invadido el carril contrario al momento del impacto, pero no se descartan otras hipótesis.

De acuerdo a las primeras pericias, Maravilla habría intentado doblar para ingresar al barrio Los Olivos y, por razones que aún se tratan de establecer, no logró advertir la presencia de la camioneta, produciéndose la colisión frontal.

Por el momento, no se confirmó si alguno de los conductores tenía alcohol en sangre, ya que los resultados de los análisis correspondientes aún no fueron informados oficialmente.

Tras el impacto, acudieron al lugar efectivos de la Comisaría 37ª junto a personal de emergencias médicas, quienes asistieron a las víctimas. Investiga el hecho el fiscal de turno en la UFI Delitos Especiales, Sebastián Gómez.