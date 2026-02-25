Contratiempo en el inicio del juicio contra el hombre que intentó matar a su pareja y luego se tiró de un puente

El juicio contra Carlos Emanuel Sosa , acusado de intentar matar a su pareja a puñaladas y luego arrojarse desde un puente en octubre de 2024 , comenzó este miércoles en la Sala 9 , pero tuvo un arranque con contratiempos . La presunta víctima no se presentó a declarar, tampoco su hija, y el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta este jueves 26 de febrero para poder contar con su testimonio. Este hecho preocupa en el caso, ya que el abogado de la defensa hizo referencia a una falsa denuncia de 2022 que hubo contra el imputado por violencia de género, pero en la que quedó absuelto porque la misma mujer se retractó.

Se hizo pasar por psicólogo y le dio un certificado falso a una menor: deberá pagar $200.000 y hacer tareas comunitarias

En la primera audiencia solo declaró un testigo: el médico que examinó las lesiones sufridas por la mujer tras el ataque. Extraoficialmente trascendió que la denunciante no habría podido ausentarse de su trabajo, lo que impidió su comparecencia ante los jueces.

El debate está a cargo del tribunal integrado por Gerardo Fernández Caussi, Celia Maldonado y Mabel Moya. La acusación es sostenida por el fiscal Atilio Yanardi , mientras que la defensa está en manos del abogado Gustavo Melián .

La Fiscalía sostiene que se trató de un intento de femicidio y buscará acreditar la intencionalidad homicida y el contexto de violencia de género.

La defensa, en cambio, presenta la hipótesis de una pelea mutua con lesiones recíprocas y planteará que Sosa actuó en legítima defensa en el marco de una relación conflictiva. También hizo referencia a una denuncia previa por violencia de género realizada en 2022, que terminó en absolución luego de que la mujer se retractara. Hoy con la ausiencia de la denunciante y su hija, testimonios clave para el caso, la postura de la defensa tomó fuerza.

Con el juicio ya en marcha pero interrumpido por la ausencia de la denunciante, dato preocupante por el antecedente revelado por la defensa, el tribunal deberá resolver tras la producción de pruebas, si la acusación de tentativa de homicidio agravado se sostiene o si prospera la estrategia defensiva. La próxima audiencia será clave para encaminar un proceso que comenzó con un inesperado tropiezo.

El hecho

Sosa está imputado por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, por un hecho ocurrido la madrugada del 4 de octubre de 2024.

Según la acusación fiscal, tras una discusión originada por celos vinculados a un video promocional del negocio familiar, el acusado tomó un cuchillo tipo serrucho de la cocina y atacó a su pareja mientras dormía sobre un colchón en el comedor. De acuerdo al testimonio incorporado en la causa, la habría sujetado del rostro y el cuello y le habría asestado tres puntazos dirigidos al cuello y la mandíbula. Los gritos de la mujer y su resistencia evitaron un desenlace fatal.

Después del ataque, el imputado escapó de la vivienda, arrojó el arma blanca en un cantero y se dirigió al puente ubicado en Paula Albarracín de Sarmiento y Circunvalación, desde donde se lanzó al vacío. Cayó desde unos seis metros de altura y sufrió múltiples fracturas, pero sobrevivió.