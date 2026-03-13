    • 13 de marzo de 2026 - 17:04

    Gendarmería halló más de 3.600 semillas de marihuana y cocaína que tenían dos chilenos en la cordillera de San Juan

    El procedimiento fue realizado por Gendarmería en la zona de Valles Cordilleranos, donde también se detectó cocaína entre las pertenencias de los hombres.

    Las semillas de marihuana y el resto de las drogas secuestradas.

    Las semillas de marihuana y el resto de las drogas secuestradas.

    Foto:

    Dos ciudadanos de nacionalidad chilena fueron sorprendidos con droga en la cordillera de San Juan durante un operativo de control realizado por efectivos de Gendarmería Nacional. En el procedimiento se secuestraron más de 3.600 semillas de marihuana, además de pequeñas cantidades de cannabis y cocaína, informaron desde la fuerza.

    Leé además

    Un policía mató a tiros a un joven de 20 años y quedó detenido.

    Detuvieron a un policía que mató a tiros a un joven de 20 años
    El empleado judicial, Juan Cruz Marinelli, trabajó en el Registro Inmobiliario hasta que cayó por presunto fraude. Luego fue trasladado a una defensoría oficial. Nunca perdió su trabajo en el Poder Judicial. 

    Empleado judicial de San Juan irá a juicio por hacer cobros ilegales por trámites en el Registro Inmobiliario

    El hallazgo ocurrió en el marco de la Operación Veranadas correspondiente a la temporada 2025-2026, mientras gendarmes del Escuadrón 26 “Barreal” patrullaban a caballo la zona de Valles Cordilleranos, específicamente en el sector de pasturas conocido como Las Garzas.

    image

    Durante el recorrido, los efectivos inspeccionaron un “ruco”, una vivienda informal donde residían los dos hombres. Al identificarlos y revisar sus pertenencias, detectaron dos bolsas de nylon: una de ellas desprendía un fuerte olor compatible con marihuana, mientras que la otra contenía una sustancia blancuzca.

    Ante la sospecha, los gendarmes realizaron pruebas de campo Narcostest, que confirmaron la presencia de estupefacientes. El resultado arrojó positivo para cocaína —con un peso aproximado de un gramo—, además de 42 gramos de cannabis y un total de 3.600 semillas de cannabis sativa.

    image

    Tras el procedimiento intervino la Fiscalía Federal de San Juan, que ordenó el decomiso de la droga. Los ciudadanos chilenos quedaron supeditados a la causa mientras avanza la investigación.

    Cabe recordar que la Operación Veranadas es un operativo que se desarrolla cada temporada estival para controlar el ingreso de crianceros chilenos que cruzan hacia territorio argentino con sus animales para realizar tareas de pastoreo en los valles cordilleranos. En ese contexto, las patrullas de Gendarmería realizan controles permanentes en zonas de difícil acceso de la cordillera sanjuanina.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    recuperan camioneta robada en rawson pocas horas despues del ilicito

    Recuperan camioneta robada en Rawson pocas horas después del ilícito

    La mamá de una de las víctimas y denunciante se abrazó con la ayudante fiscal del caso, tras conocer la resolución del juicio contra el profesor César Coria. 

    Condenaron a un profesor por abusar de dos alumnas, pero seguirá libre hasta que la sentencia quede firme

    El fiscal Eduardo Gallastegui informó a los denunciantes los detalles de la presentación que hizo la defensa de los dueños de Branka Motors para reparar el perjuicio económico. 

    Caso Branka Motors: proponen devolver $540 millones a los damnificados y la oferta fue aceptada por la amplia mayoría

    El policía quedó grabado en video y fue echado. 

    Escándalo en la Policía: echaron a un agente tras quedar filmado mientras tenía sexo al lado del patrullero