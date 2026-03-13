Gendarmería halló más de 3.600 semillas de marihuana y cocaína que tenían dos chilenos en la cordillera de San Juan

El procedimiento fue realizado por Gendarmería en la zona de Valles Cordilleranos, donde también se detectó cocaína entre las pertenencias de los hombres.

Las semillas de marihuana y el resto de las drogas secuestradas.

Compartir







Dos ciudadanos de nacionalidad chilena fueron sorprendidos con droga en la cordillera de San Juan durante un operativo de control realizado por efectivos de Gendarmería Nacional. En el procedimiento se secuestraron más de 3.600 semillas de marihuana, además de pequeñas cantidades de cannabis y cocaína, informaron desde la fuerza.

El hallazgo ocurrió en el marco de la Operación Veranadas correspondiente a la temporada 2025-2026, mientras gendarmes del Escuadrón 26 “Barreal” patrullaban a caballo la zona de Valles Cordilleranos, específicamente en el sector de pasturas conocido como Las Garzas.

image Durante el recorrido, los efectivos inspeccionaron un “ruco”, una vivienda informal donde residían los dos hombres. Al identificarlos y revisar sus pertenencias, detectaron dos bolsas de nylon: una de ellas desprendía un fuerte olor compatible con marihuana, mientras que la otra contenía una sustancia blancuzca.

Ante la sospecha, los gendarmes realizaron pruebas de campo Narcostest, que confirmaron la presencia de estupefacientes. El resultado arrojó positivo para cocaína —con un peso aproximado de un gramo—, además de 42 gramos de cannabis y un total de 3.600 semillas de cannabis sativa.

image Tras el procedimiento intervino la Fiscalía Federal de San Juan, que ordenó el decomiso de la droga. Los ciudadanos chilenos quedaron supeditados a la causa mientras avanza la investigación.