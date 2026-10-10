Insólito hallazgo en Santa Cruz: escondían $1.200 millones en oro dentro del tanque de un inodoro

Un escondite tan insólito como millonario apareció en medio de una investigación judicial en Santa Cruz . Efectivos de la Prefectura Naval Argentina encontraron cuatro lingotes de oro valuados en más de $1.200 millones dentro del depósito de agua de un inodoro en desuso , empotrado en la pared de un baño.

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El procedimiento se realizó en la ciudad de Caleta Olivia , donde fueron allanados dos domicilios como parte de una causa iniciada a partir de la desaparición de un hombre ocurrida el 7 de diciembre de 2025 . Las tareas de inteligencia, análisis de información y vigilancia habían comenzado formalmente el 6 de mayo de este año.

Durante la inspección de una de las viviendas, los prefectos revisaron un baño fuera de uso y detectaron que dentro del depósito de agua del inodoro habían escondido los cuatro lingotes. Según el parte oficial de Prefectura , el material encontrado tenía un peso total superior a los 2,5 kilos y fue valuado en más de $1.200 millones.

Efectivos de Prefectura Naval Argentina exhibieron los cuatro lingotes de oro y otros elementos secuestrados durante los allanamientos realizados en Caleta Olivia, Santa Cruz.

En ese domicilio fueron identificadas tres personas mayores de edad. Además, los investigadores secuestraron un automóvil, un equipo DVR, dos teléfonos celulares, 38 vainas y tres sobres con muestras de hisopados realizados sobre una heladera , elementos que quedaron a disposición de la Justicia para ser peritados.

En el segundo inmueble fueron identificadas otras cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad, y se incautaron otros vehículos. Por el momento, las personas involucradas quedaron supeditadas a la causa .

Investigan si el oro salió de una minera

El descubrimiento abrió además otra línea de investigación. Prefectura informó que durante 2023 una empresa minera de Santa Cruz sufrió un robo millonario, cuando desconocidos ingresaron a una bóveda y se llevaron lingotes de oro y plata.

Ahora, los investigadores intentan determinar si el material encontrado dentro del inodoro puede estar relacionado con aquel episodio. Hasta el momento no está confirmado que los cuatro lingotes provengan de ese robo, por lo que su origen continúa bajo análisis.

El informe oficial también indicó que, en principio, podría tratarse de oro refinado utilizado para joyería, aunque las pericias deberán establecer su composición y procedencia.

Todo comenzó por la desaparición de un hombre

La investigación que condujo al inesperado hallazgo no había comenzado por el oro. El expediente se abrió por la desaparición de un hombre en Caleta Olivia en diciembre de 2025, y las tareas posteriores permitieron identificar los dos domicilios que terminaron siendo allanados.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco, con intervención de la Secretaría de Kevin Daniel Rearte. La Justicia deberá determinar ahora el origen de los lingotes y si existe alguna vinculación entre el oro, la desaparición investigada y el robo sufrido por la minera en 2023.