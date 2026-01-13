Todos albardoneros, quiénes son los cuatro detenidos con cocaína, armas y más de $1.500.000 en Chimbas Tras una persecución policial en Villa del Sur, cuatro personas —tres mayores y un menor— fueron detenidas con cocaína, marihuana, armas de guerra y una importante suma de dinero.

Un operativo nocturno de seguridad y prevención desplegado en el interior de Villa del Sur, en el departamento Chimbas, terminó con la detención de cuatro personas que transportaban cocaína, marihuana, armas de fuego y más de $1.500.000 en efectivo. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Subcomisaría Santa Lucía Este, con apoyo de distintas divisiones policiales. DIARIO DE CUYO pudo saber que los tres hombres mayores de edad son de Albardón.

El hecho ocurrió en la noche del 12 de enero de 2026, cuando por directivas de la Jefatura de Policía se llevaron adelante controles conjuntos con efectivos del D-3, D-5, DDI y personal policial de la dependencia interviniente.

Durante los patrullajes, los uniformados observaron un vehículo en actitud sospechosa dentro del barrio. Al intentar identificarlo, el conductor hizo caso omiso a las directivas policiales y se dio a la fuga, iniciándose una persecución que culminó en calle General Benavídez y Proyectada.

Allí fue interceptado un automóvil Volkswagen Gol Trend negro, en el que se trasladaban cuatro personas: tres mayores de edad y un menor. Todos fueron inmediatamente aprehendidos.

Tras la requisa, la Policía logró el secuestro de una importante cantidad de elementos ilegales, entre ellos: 130 gramos de cocaína, 399 gramos de marihuana y $1.530.000 en efectivo. Además de dos armas de fuego, entre ellas una pistola Ballester Molina, con cargador y municiones.

El hallazgo derivó en la inmediata intervención judicial. Según informaron fuentes policiales, los detenidos mayores de edad fueron identificados como: José Agustín Corica, Pablo Abel Luna Jofré y Facundo Daniel Báez, todos mayores de edad y con domicilio en Albardón.

Corica y Jofré quedaron a disposición de la UFI Flagrancia, imputados por el delito de portación de arma de guerra, y además vinculados a una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, con intervención del Juzgado Federal. Por su parte, Báez quedó vinculado exclusivamente a la infracción a la ley de droga.

En tanto, el menor de edad fue puesto a disposición del Juzgado de Menores, conforme lo establece la normativa vigente.