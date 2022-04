La gestión uñaquista ha dado un paso clave para combatir la crisis hídrica y generar acciones para hacer un uso eficiente y productivo del agua. A través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, que conduce Marita Benavente, la provincia firmó un convenio con Nación para crear un centro regional destinado a la investigación, desarrollo e innovación para la gestión integral del agua en el árido. El instituto tendrá sede en el predio del INTA, en Pocito, que será acondicionado y al que se sumará equipamiento de último nivel, gracias a una inversión del estado nacional que alcanza los 2,8 millones de dólares, unos 330 millones de pesos al cambio oficial de ayer. La inauguración del centro está prevista para la segunda mitad de mayo y, según indicó Benavente, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, comprometió su presencia para la apertura. Además de estudiar, analizar y proponer soluciones para el uso del agua en la provincia, el centro dará respuestas a lo que ocurre en la región, por lo que incluye a La Rioja, Mendoza y parte de San Luis.

La creación de un centro de investigación del agua fue anunciada por el gobernador Sergio Uñac en su mensaje anual en la Cámara de Diputados. El mandatario adelantaba que "estamos articulando esfuerzos de instituciones del sistema científico y tecnológico local para traccionar fondos nacionales hacia la ejecución del "Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la gestión integral del agua en el árido, clave para San Juan". Los esfuerzos y las gestiones dieron resultado, ya que Nación confirmó el aporte de casi 3 millones de dólares. El convenio se firmó el miércoles en Buenos Aires, y fue rubricado por Benavente, junto a autoridades como el secretario del Agua, Ramiro Cascón; y referentes del INTA, de la UNSJ, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y del Instituto Nacional del Agua (INA).

Firma. El proyecto de la creación del centro recibió el apoyo de las autoridades

nacional. El ministro de Ciencia y Técnica, Daniel Filmus, confirmó recursos.

Según explicó la secretaria de Ciencia y Técnica, el nuevo centro servirá para concentrar todos los estudios sobre el agua que hoy están diseminados. Así dijo que "no existe en la Argentina un centro que concentre todas las instituciones que están enfocadas en el estudio del agua. No hay un centro que lleve adelante una investigación profunda sobre el tema y eso es lo que queremos hacer en San Juan". En esa línea, explicó que la información sobre el recurso "tiene mucha dispersión. Están los regantes por una lado, Hidráulica por el otro, las universidades tiene su parte, y el resto de los organismos". A su vez, indicó que será la primera vez que el gobierno integre una institución científica "para que las políticas públicas no se divorcien de la agenda científica y a la inversa". Por otro lado, Benavente explicó que la presencia regional se dará por el estudio de las cuencas y sus funcionamientos, porque se estudiará "el origen de las fuentes, el derrotero de las cuentas, las aguas subterráneas, la explotación del recurso, la cantidad de pozos en la provincia y en la región, y los índices meteorológicos, entre otros". Así, dijo que, si bien el centro está previsto para dar resultados entre el mediano y largo plazo, "hay respuestas que se pueden dar ahora como, por ejemplo, la salinidad de los pozos y cuáles pueden ser utilizados como recurso".

Investigación

El centro llevará adelante análisis de clima, suelo, agua y planta. Apuntará a estudios hidrológicos y diseños hidráulicos, análisis económico-sectorial, estudios de mercado y de estrategia comercial. También apuntará al desarrollo de maquinarias y sistemas de riego para el pequeño agricultor. Buscará el conocimiento científico y tecnológico aplicable a la mejora de los procesos productivos regionales y e desarrollo de soluciones tecnológicas como sistemas de alerta, sistemas de distribución de agua y riego de precisión, entre otros.