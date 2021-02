Luego de una serie de reuniones que no llegaron a buen puerto, la Unión Tranviaria Automotor delegación San Juan ratificó el paro por no haberse abonado a la fecha los salarios del mes de enero donde la empresas argumentan no haber recibido los subsidios o sólo una parte de ellos.

La medida de fuerza comenzará a la medianoche de este viernes, es decir a las 00 horas. Según trascendió, los choferes no tendrán que asistir al lugar de trabajo y los delegados gremiales informarán lo que vaya sucediendo este viernes en cuanto a las negociaciones.

La medida, que dejará sin servicio de micros a la provincia a partir de mañana, se mantendrá "hasta que todos los compañeros de cada empresa tengan acreditado sus salarios", indicó el comunicado del gremio.

No es la primera vez del retraso ni la primera vez que la UTA anuncia un paro total y, al menos los últimos, terminaron levantándose luego de zanjar las diferencias con el sector empresario local.