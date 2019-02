Mesa. Gattoni, el ministro de Hacienda, encabeza la mesa de negociación junto a su par de Educación, Felipe de los Ríos. El primero afirmó que no es razonable que los gremios locales vayan a paro, tras la aplicación de la cláusula gatillo.

La discusión salarial que definirá los salarios de los docentes arrancará hoy a las 18 y ya se presenta convulsionada. Es que hay muchas chances de que una central gremial y un sindicato a nivel nacional confirmen un paro para el inicio del ciclo lectivo, al que es un hecho que se plegarán las entidades locales UDAP (la de mayor cantidad de afiliados) y UDA. La movida cayó como un baldazo de agua fría en el Ministerio de Hacienda, que comanda las negociaciones. Su titular, Roberto Gattoni, resaltó que “no es razonable” si se concreta la medida de fuerza en estas tierras, dado que la provincia es una de las pocas que ha aplicado la cláusula gatillo para que los sueldos de los maestros no queden desfasados ante la inflación de 2018. En ese marco, evitó pronunciarse si habrá o no una propuesta de aumento. “Vamos a conversar”, señaló, a la vez que ratificó la política de descontar los días no trabajados.



Desde UDAP, ni la secretaria General, Graciela López, ni el Adjunto, Luis Lucero, contestaron los llamados de este diario, aunque desde medios nacionales señalaron que la Confederación de los Trabajadores de la Educación (CTERA), central a la que está adherida el sindicato local, tiene planificada la huelga para el 6 y 7 de marzo, más una movilización para el día siguiente. UDAP, como gremio de base, ha seguido la bajada de línea de CTERA en diferentes medidas de fuerza por reclamos a la administración del presidente Mauricio Macri. Hoy a las 8 está prevista la reanudación de un plenario extraordinario de delegados escolares en el que tratarán el orden del día que contempla el informe nacional y provincial y las acciones a seguir. Así, es probable que el sindicato resuelva sumarse al eventual paro y lleve el mandato al congreso de secretarios generales de CTERA, fijado para mañana. Antes, se sentarán con las autoridades locales por la paritaria, con una decisión sobre el futuro del comienzo de las clases.



Por su parte, Roberto Rosa, de UDA, explicó que las delegaciones provinciales han facultado a la comisión directiva nacional para que defina entre este jueves y viernes si habrá paro o no. El sindicalista indicó que dependerá de la respuesta del ministro de la Producción, Dante Sica, a quien le solicitaron un incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que hoy está en 11.300 pesos. El planteo se fundamenta en que el sueldo básico del maestro que recién se inicia (cargo testigo) está atado al SMVM más un 20 por ciento, según la resolución del gobierno macrista. Rosa reconoció que hay riesgo de que se retrase el comienzo de clases, dado que, si a nivel nacional se decide la huelga, en la provincia se plegarán por una cuestión orgánica.



Ante la situación, Gattoni expresó que “no me parece bueno que arranquemos la paritaria anunciando la adhesión a un paro con cuestiones que no tienen nada que ver con la provincia. No podemos seguir importando problemas. Ya bastante tenemos con hacernos cargo de los déficits que la Nación nos va transfiriendo. Insistimos en que debe haber otros mecanismos de adhesión. Si vamos a tener paros en adhesión a los problemas de los demás, por ahí nos conviene sumarnos a la política de los demás”.

Pedidos



Daniel Quiroga, de AMET, el tercer gremio que participa en la paritaria local, dijo que desde la entidad nacional no está previsto un paro. El gremialista dijo que pedirá un aumento del 30 por ciento y que se actualicen los ítems que no tuvieron la aplicación de la cláusula gatillo, como el A56 y el E66.