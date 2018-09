El Ministerio de Educación de la provincia autorizó ayer a los colegios privados de San Juan a disponer un incremento en las cuotas que cobran, que entrará en vigencia a partir del lunes 1 de octubre. El nuevo índice va del 7% al 12,5%, dependiendo de la cuota que cobre cada establecimiento educativo. El último aumento se había registrado en junio pasado y fue del 1 al 15%, según el caso.



La cartera educativa tomó la decisión a través de una resolución emitida ayer, que establece bandas para aplicar el incremento. Así, por ejemplo, las instituciones que cobren hasta 1.000 pesos de cuota y que tienen un ciento por ciento de subsidio estatal tendrán un 9% de incremento, del 10% cuando la ayuda es del 80%, del 11% cuando el aporte es del 60% y del 12,5% cuando o no cuentan con subsidio o es del 40%. El nuevo cuadro tiene en cuenta si la cuota oscila entre los 1.000 y los 2.000 pesos y desde los 2.000 pesos en adelante.



De unos 189 colegios privados que funcionan en la provincia, alrededor de un 10% no cuenta con aportes estatales, es decir que los sueldos y los gastos de funcionamiento salen de la cuota que abonan los padres por la educación de sus hijos.



Con los constantes aumentos de los costos de funcionamiento de los colegios, algunos establecimientos plantearon que con la suba anterior permitida no alcanzaban a cubrir sus gatos. Por eso, desde la Dirección de Educación Privada se les solicitó que justificaran su situación con la presentación de documentación referida a, entre otros ítems, recibos de sueldo del personal contratado, contratos de alquiler en los casos en los que las instituciones no funcionan en edificio propio, contratos con empresas de emergencias médicas, facturas de luz, agua, gas, teléfono e internet y comprobantes de gastos de mantenimiento, como ferreterías, librerías y artículos de limpieza. Con esa documentación, un equipo del área evaluó la situación de los distintos establecimiento educativos y surgió la decisión de autorizar los incrementos a partir del primer días hábil de octubre.



Del total de colegios que funcionan en San Juan, unos 17 son confesionales, es decir que adhieren a una religión. De ese número, unos 12 son parroquiales. El resto son instituciones privadas, pero que están bajo el control de la cartera educativa provincial.