Máximo Kirchner advirtió que auditará todos los RIGI si el kirchnerismo gana las elecciones de 2027

El diputado nacional de Unión por la Patria Máximo Kirchner anticipó que, si el kirchnerismo vuelve al Gobierno en 2027, auditará uno por uno los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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El dirigente cuestionó los beneficios impositivos otorgados a empresas, especialmente en sectores como la minería y la energía , y advirtió que revisarán las condiciones de cada iniciativa para determinar si se ajustan a la normativa.

“Se auditará y si está todo en orden seguirán porque son derecho adquirido”, sostuvo Kirchner en una entrevista con Radio con Vos. Sin embargo, insistió en la necesidad de revisar cada proyecto para evitar posibles irregularidades en su implementación o en la transferencia de las inversiones a otros propietarios.

El referente de La Cámpora consideró que el régimen establece ventajas que deben analizarse en profundidad. Como ejemplo, señaló la diferencia entre la alícuota del impuesto a las ganancias que pagan las empresas mineras bajo el RIGI y la que afrontan otros sectores de la economía.

“Lo que no puede pasar es que haya un RIGI que es como casi un estatuto de coloniaje”, afirmó. Además, cuestionó que, pese a los incentivos otorgados al sector privado, la inversión extranjera directa haya registrado una caída.

Máximo Kirchner comparó a Milei con Macri

Durante la entrevista, el diputado también apuntó contra el expresidente Mauricio Macri y comparó su gestión con la del actual mandatario, Javier Milei. Para Kirchner, el Gobierno de Cambiemos fue el peor desde el regreso de la democracia, principalmente por el endeudamiento que asumió la Argentina en 2018.

“Macri pone a la Argentina en un lugar muy malo. El endeudamiento de 2018 fue letal para la Argentina”, sostuvo.

Consultado sobre si consideraba que Macri había sido peor presidente que Milei, respondió afirmativamente. Según su análisis, el fundador del PRO recibió un país en mejores condiciones que las que encontró el actual jefe de Estado al asumir, después de la gestión del Frente de Todos.

La comparación también implicó una crítica al gobierno de Alberto Fernández, con quien el kirchnerismo mantiene diferencias por las decisiones económicas adoptadas durante su mandato.

“Mi candidata es Cristina”

De cara a las elecciones presidenciales de 2027, Máximo Kirchner ratificó su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y expresó su intención de impulsar una candidatura de la expresidenta.

“Mi candidata, y vamos a pelear para eso, es Cristina”, afirmó. El diputado sostuvo que, más allá de las diferencias entre el contexto político actual y el de los gobiernos kirchneristas, su espacio debe recuperar el espíritu de aquellas gestiones.

La posibilidad de una candidatura de Cristina Kirchner está condicionada por la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La expresidenta cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111.

Pese a ese escenario judicial, Máximo Kirchner evitó profundizar en la interna del peronismo y se mostró optimista respecto de la posibilidad de alcanzar una lista de unidad para los próximos comicios.